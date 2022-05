Esplosione Cuba, video: Hotel Saratoga devastato/ Ultime notizie: 8 morti e 40 feriti

Paura a Cuba, dove si è verificata una forte esplosione oggi. Erano passate da poco le 11, ora locale, quando dal centrale Hotel Saratoga, a L’Avana, è partito un boato fortissimo. L’edificio, che si trova nella città vecchia ed era in fase di ristrutturazione, è stato pesantemente danneggiato dall’esplosione, che purtroppo ha fatto delle vittime. Il bilancio al momento è di otto morti finora accertati, ma ci sono decine di feriti e dispersi. Dalle fotografie scattate sul luogo del disastro si evince la devastazione dell’hotel: i primi tre piani dell’edificio sono stati quasi completamente sventrati dall’esplosione.

Inizialmente si è pensato ad una bomba, ma il presidente Miguel Diaz-Canel, alla guida di Cuba dal 2019, ha escluso questa ipotesi. Ha spiegato che sono in corso indagini per accertare le cause dell’esplosione, ma parlato di un incidente. Le autorità locali, infatti, spiegano che potrebbe essere stato causato dal travaso di gas liquido da un camion.

ESPLOSIONE A CUBA: “NO BOMBA, MA FUGA DI GAS”

La presidenza di Cuba in una nota ufficiale pubblicata su Twitter ha poi indicato che dai primi risultati è emerso che l’esplosione a L’Avana sarebbe stata causata da una fuga di gas. Anche il giornalista Eduardo Ernesto Cedeno Milan, della tv cubana Canal Habana, ha ricordato l’esplosione all’Hotel Saratoga ad una fuga di gas. Ci sono poi fonti della presidenza cubana che parlano di almeno 40 feriti, oltre alle otto vittime. Tra i feriti anche nove bambini: si tratterebbe di studenti della scuola elementare che si trova nei pressi del luogo dell’esplosione.

Ma polizia e vigili del fuoco stanno ancora lavorando alle operazioni di estrazione delle persone dalle macerie. Ci sarebbero infatti almeno una decina di dispersi da recuperare. Danni hanno riportato anche autobus e automobili che si trovavano nei pressi dell’Hotel Saratoga, un cinque stelle con 96 camere che è stato a lungo tra gli alberghi più lussuosi di Cuba. Chiuso nel 2020 per la pandemia, doveva riaprire il 10 maggio dopo qualche lavoro di ristrutturazione.













