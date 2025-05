ATTENTATO A UNA CLINICA DELLA FERTILITÀ A PALM SPRINGS

La potente esplosione davanti a una clinica della fertilità di Palm Springs, in California, che ha causato una vittima e almeno quattro feriti, è stata frutto di un attacco terroristico. A confermarlo è l’FBI, secondo cui “non ci sono dubbi” sul fatto che si sia trattato di “un atto di terrorismo internazionale“. Il presunto autore sarebbe un uomo di 25 anni della vicina città di Twentynine Palms, secondo quanto riferito alla CNN da una fonte delle forze dell’ordine, che hanno eseguito una perquisizione proprio in quel quartiere nelle ultime ore.

Le autorità ritengono che l’unica persona morta sia il responsabile dell’attacco, il quale avrebbe tentato di registrare un video o di trasmettere in diretta streaming l’attentato. Inoltre, sono stati trovati messaggi online che avrebbero aiutato gli investigatori a stabilire che l’attacco fosse mirato e intenzionale. Per quanto riguarda eventuali complici, gli inquirenti non stanno cercando nessun altro.

Ora si attendono gli esami forensi per identificare ufficialmente il sospettato. Intanto, è stato individuato un audio online in cui l’uomo annuncia di voler attaccare una clinica per la fecondazione in vitro. Il movente dell’attacco, però, non è ancora chiaro; tuttavia, pare che l’attentatore, in un manifesto online, si fosse dichiarato pro-mortalista, quindi convinto che le persone non acconsentano alla loro stessa esistenza.

IL RACCONTO DEI TESTIMONI

In base al racconto di diversi testimoni, è emerso che si è sentito un forte boato; poi, sui social media sono stati pubblicati video drammatici dell’esplosione, che ha mandato in frantumi anche le vetrine di un negozio nelle vicinanze. Il dottor Maher Abdallah, che gestisce la clinica per la fertilità dell’American Reproductive Centers, ha confermato all’Associated Press che la sua struttura era tra le proprietà danneggiate dall’esplosione e ha assicurato che il personale è sano e salvo.

L’esplosione ha colpito l’area degli uffici usata per le visite dei pazienti, ma non ha danneggiato il laboratorio di fecondazione in vitro né gli embrioni conservati. “Non ho davvero idea di cosa sia successo. Grazie a Dio oggi è capitato che non avessimo pazienti“, ha dichiarato Abdallah ai media americani.

PATTUGLIAMENTI IN ALTRI CENTRI PER LA FERTILITÀ

L’esplosione è avvenuta nei pressi, ma non all’interno, dell’ospedale principale di Palm Springs, il Desert Regional Medical Center. L’American Reproductive Centers offre trattamenti per la fertilità – come la fecondazione in vitro, la donazione di ovociti, i test genetici, il congelamento degli ovociti, le valutazioni della fertilità sia per uomini sia per donne, l’inseminazione intrauterina, la pianificazione familiare LGBTQ e il supporto alla maternità surrogata – ma non si eseguono aborti.

Gli agenti dell’ufficio dello sceriffo di San Diego stanno effettuando “pattugliamenti straordinari presso i centri per la fertilità” nella propria giurisdizione, riferisce la CNN, secondo cui comunque non ci sono “minacce note” per la regione.