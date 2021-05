Esplosione Gubbio, video: feriti sotto macerie/ Ultime notizie: incendio dopo scoppio

Nuovo incidente sul lavoro, stavolta a Gubbio. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 maggio 2021, è avvenuta un’esplosione in un’azienda, poi è divampato un incendio. In particolare, è avvenuta in località Canne Greche. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Gubbio, Gaifana e Perugia con mezzi di supporto, autobotti, autoscala e personale movimento terra, oltre ovviamente alle forze dell’ordine. Inoltre, da Perugia si è messo in volo anche un elisoccorso. Non sono note al momento le cause dell’esplosione ma, secondo quanto riportato da La Nazione, l’ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas Gpl. Dalle prime ricostruzioni è emerso che cinque persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, ma già due sono state estratte vive dai vigili del fuoco. Ma da Arezzo sta arrivando un nucleo Usar, che è specializzato nella ricerca dei dispersi. I pompieri stanno anche cercando di domare l’incendio che è divampato. Il fumo si vede distintamente dal centro della città di Gubbio.

ESPLOSIONE E INCENDIO A GUBBIO: UN FERITO E’ GRAVE

Il magazzino dove è avvenuta l’esplosione, secondo quanto riportato da La Nazione che cita i vigili del fuoco, sarebbe in realtà un laboratorio dove si produce cannabis a scopo terapeutico. A seguito dello scoppio, sarebbe crollato quindi il solaio dell’abitazione sovrastante, quindi il tetto della casa e un intero piano. Altri particolari sono riportati da Umbria Journal, secondo cui una persona è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia: sarebbe ustionato grave con trauma midollare, invece gli altri due sarebbero stati portati all’ospedale di Branca. Delle tre persone che risultano disperse sotto le macerie, una sarebbe riuscita a entrare in contatto con i soccorritori. I vigili del fuoco di Gubbio stanno operando all’interno, mentre la squadra di Perugia sta cercando di tenere sotto controllo le fiamme.

