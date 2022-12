Esplosione in una villetta a Quarto d’Asti/ Possibile fuga di gas: 2 persone gravi

Esplosione in villetta: due gravi in ospedale

Giornata di paura a Quarto d’Asti, dove si è registrata l’esplosione in una villetta: il bilancio è di due persone ferite in modo grave, subito trasportate in ospedale, e di un terzo uomo rimasto sotto le macerie a lungo ma vivo. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per tirare fuori il 65enne dalle macerie: si tratta del proprietario dell’immobile. Come spiega Rai News, qualche ora dopo l’esplosione, l’uomo, rimasto sempre cosciente e in contatto con i soccorritori, è stato tirato fuori. A salvarlo anche un telefono, con il quale ha dato istruzioni ai vigili del fuoco di Asti.

Sono invece ricoverate in gravi condizioni altre due persone. Dovrebbe trattarsi del figlio e di un idraulico, amico del proprietario: i due sono rimasti ustionati. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati ad Asti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause. Potrebbe essersi trattato di una fuga di gas: già nel pomeriggio sarebbe stato avvertito odore di gas. L’esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partita dal locale caldaia della villetta autonoma.

Dieci squadre dei vigili del fuoco a lavoro

Il proprietario della villetta dove si è registrata l’esplosione a Quarto d’Asti, un uomo di 65 anni, è stato estratto vivo dopo essere rimasto a lungo sotto le macerie. Sempre cosciente e in grado di comunicare con i vigili del fuoco di Asti, l’uomo è stato trovato anche grazie alle istruzioni impartite tramite lo smartphone. Il figlio dell’uomo è ricoverato in ospedale, così come l’idraulico, un amico dell’uomo, intervenuto proprio per valutare la situazione dopo che per tutto il pomeriggio era stato avvertito un odore di gas nell’abitazione. La moglie del proprietario non avrebbe invece riportato gravi conseguenze, come spiega Rai News.

L’esplosione non sembra aver coinvolto altre abitazioni e soggetti oltre quelli presenti nel luogo al momento dello scoppio. Nonostante ciò, la villetta su due piani, esplosa all’ora di cena, ha spaventato tutta la frazione di Quarto d’Asti dove la famiglia vive. Il boato sarebbe partito dei locali della caldaia. Si sono subito messe a lavoro dieci squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Asti e al 118. La strada che passa nella piccola frazione dove si trova la casa, è stata bloccata. Nessun’altra abitazione è stata evacuata. I vigili si sono messi a lavoro anche per lo spegnimento delle fiamme.











