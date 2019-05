Esplosione Lione: pacco bomba con chiodi/ Video, caccia all’uomo: attentato Francia?

Paura in Francia: un’esplosione è avvenuta nel centro di Lione, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio 2019. La deflagrazione sarebbe dovuta ad un pacco bomba che sarebbe stato «riempito di chiodi, viti e bulloni». Lo sostengono fonti del sito francese Le Progres, secondo cui tra i feriti ci sarebbe una bambina di 8 anni. Stando alle prime informazioni, l’esplosione si è verificata alle 17.30 in zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore della città che si trova all’est della Francia. E quindi Rue Victor-Hugo è stata evacuata e sigillata dalla polizia. Indiscrezioni e notizie si rincorrono negli ultimi minuti: pare che sia ricercato un uomo che in bicicletta ha depositato per terra il pacco bomba (si parla di una valigia), che poi è esploso ferendo diverse persone. Sulla vicenda è intervenuto il presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito «un attacco» l’esplosione. «Per ora non risultano morti», ha aggiunto. Intanto l’Antiterrorismo ha aperto un’inchiesta. Il sospetto è che possa essere un attentato.

ESPLOSIONE LIONE: PACCO BOMBA CON CHIODI E VITI

«Scusate il ritardo ma c’è stato un attacco a Lione». Così il presidente Emmanuel Macron si è scusato con uno youtuber di 22 anni con cui era fissata un’intervista alle 18.15. L’incontro è cominciato più tardi. «Non faccio bilanci, al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie», ha aggiunto il presidente francese. Secondo testimonianze raccolte, l’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza. Intanto la prefettura fa sapere che soldati dell’operazione Sentinelle sono arrivati sul luogo dell’attacco, dove è stato creato un perimetro di sicurezza. Una fonte della polizia proprio all’AFP (Agence France-Presse) ha confermato le indiscrezioni sul pacco bomba contenente viti e bulloni. Inoltre, ha aggiunto che è stato lasciato davanti ad un panificio all’angolo di due strade vicino a Place Bellecour, nel cuore di Lione. Ora è caccia all’uomo, individuato dalle telecamere di videosorveglianza mentre lascia il pacco bomba. E torna dunque l’allarme terrorismo.





