Esplosione Lucca crolla palazzina: persone sotto macerie/ Donna incinta estratta viva

Immensa paura in via per Camaiore, a Lucca, dove si è registrata un’esplosione e il successivo crollo di una palazzina nei pressi del centro commerciale Valfreddana. Sono almeno due le persone che sono rimaste sotto le macerie e una di esse, fortunatamente, è stata estratta viva: si tratta di una donna incinta. Come raccontano i colleghi de “La Nazione”, l’accaduto si è registrato pochi istanti prima delle 15 di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati, tra le altre cose, a spegnere l’incendio sprigionatosi a seguito della deflagrazione.

Pare che nell’edificio nel quale si è verificata l’esplosione a Lucca vi siano due o tre persone (due anziani e un/una giovane di 17 anni). Il boato ha squarciato la tranquillità pomeridiana e ha richiamato l’attenzione di numerose persone. In loco, spiega il quotidiano sopra menzionato, sono intervenuti “automedica, due ambulanze e anche Pegaso, già sul posto per eventuali trasferimenti da effettuare. Avvertita anche la struttura regionale Cross (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario)”.

ESPLOSIONE A LUCCA: COINVOLTO ANCHE UN CAMIONCINO

Ancora “La Nazione” ha riportato che nell’esplosione della palazzina a Lucca “è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all’ospedale di Lucca, comunque non gravi (una per trauma cranico, l’altra per escoriazioni)”.

Per quanto riguarda ulteriori dettagli connessi all’incidente, fino a questo istante si sa che la palazzina è strutturata su due piani e consta di due unità abitative. In base a quanto dichiarato dai vigili del fuoco intervenuti in loco per prestare soccorso e disinnescare il rogo (due squadre di Lucca, ndr), l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas metano, ma si tratta ancora di un’ipotesi che deve essere accertata. Oltre ai pompieri, va ravvisata la presenza delle unità cinofile e di squadre per la ricerca di persone intrappolate sotto le macerie.

