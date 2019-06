Esplosione Ponte Morandi, demolizione pile 10-11/ Genova, diretta streaming video

L’esplosione delle pile 10 e 11 di oggi metterà fine alla demolizione del Ponte Morandi. Era da oltre 10 mesi che si attendeva la giornata di oggi: la demolizione di quel che rimane del Ponte Morandi a Genova, dopo la terribile tragedia del 14 agosto 2018, va in scena per l’intera giornata di venerdì 28 giugno con una diretta in streaming video che seguiremo con aggiornamenti live e informazioni lungo l’intero iter preparato dal Comune e dai due Commissari Marco Bucci e Giovanni Toti. «È tutto pronto. tutti i detonatori sono stati montati. non esiste il rischio zero ma dal punto di vista tecnico il rischio per la popolazione può essere considerato irrisorio», ha spiegato ieri sera il Sindaco di Genova alla vigilia dell’esplosione delle pile 10 e 11 del Ponte (il moncone est) previsto per stamattina dalle ore 9 in poi. Particolari e innovative microcariche di esplosivo sono state posizionate sulle pile pronte a saltare, con una piano di evacuazione “monstre” che riguarda i residenti, le modifiche del traffico, le autostrade, la ferrovia finanche ai mezzi pubblici per mezza Genova: tutto è pronto e tutto è stato studiato per evitare nel dettaglio ogni piccolo problema o imprecisione. Dalle ore 9 fino alle 22 (se tutto va bene) la città rimarrà col fiato sospeso per le varie operazioni che andranno compiute per demolire quello che resta del ponte sul torrente Polcevera collassato ormai 10 mesi fa e provocando 43 morti caduti nel vuoto.

Diretta live Regione Liguria – diretta streaming video (da Telenord)

LE FASI DELLA DEMOLIZIONE DEL PONTE MORANDI

Mentre a questo indirizzo trovate tutte le informazioni sulle deviazioni, le direttive imposte dal Comune di Genova e tutte le modifiche di percorso per autostrade, ferrovie e case evacuate, resta da sapere che per la demolizione del Ponte Morandi sono previste in tutto 4 fasi che saranno seguite alla lettera dagli operatori e reparti dell’esercito nella lunga giornata post esplosione delle pile 10 e 11. La prima fase prevede, per la campata 11, il taglio degli stralli mediante uso di cariche esplosive direzionali, utilizzate dal IX Reparto “Col Moschin” dell’Esercito. La seconda fase comune ad entrambe le pile prevede l’elevazione di un muro d’acqua in quota: «Attraverso una vasca che copre la lunghezza dell’intera campata, realizzata con i new jersey riciclati dal ponte, l’esplosione di cariche calibrate solleverà l’acqua ad un’altezza di circa 90 metri che, ridiscendendo sotto forma di pioggia intensa prima dell’attivazione della fase 3, contribuirà a mitigare la diffusione di polveri al suolo», riporta PrimoCanale. La terza fase invece riguarda l’abbattimento delle strutture portanti di tutte e due le campate/pilastri che reggono gli stralli alti 82 metri: qui saranno utilizzate cariche esplosive di tipo tradizionale per abbattere tutto il materiale restante (con l’utilizzo di materiale inerte sul terreno sottostante per attutire la caduta). Ultima fase, l’innalzamento dei muri d’acqua alti 40 metri sui lati di entrambe le campate: come spiega la Regione Liguria, «tali muri, attivati anch’essi da cariche esplosive, costituiranno un filtro laterale per gran parte delle polveri generate dalla caduta dei manufatti. I sistemi di mitigazione delle polveri opereranno in supporto ai metodi tradizionali».

ESPLOSIONE PILE PONTE MORANDI: TOTI-BUCCI, “PENSIERO PER LE VITTIME”

«Sarà una giornata importante. Non solo per la nostra città e la Liguria, ma per l’Italia intera. Nella settimana in cui è entrata nel vivo la ricostruzione del nuovo ponte di Genova, con la colata di cemento del primo pilone e l’arrivo del primo pezzo del viadotto, verranno demolite le pile 10 e 11. Pochi secondi per veder andare giù il moncone est del ponte Morandi. Pochi secondi in cui le nostre menti ripercorreranno questi mesi di lavoro duro per arrivare a questo momento. Penseremo alle 43 vittime e alle loro famiglie, agli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case, ai feriti, ai sopravvissuti e alla voglia di giustizia per un evento assurdo che non doveva succedere» ha scritto ieri sera il Governatore della Liguria Giovanni Toti, annunciando alla popolazione genovese che durante la demolizione del Ponte Morandi «penseremo anche a una città intera, che è stata ferita, ma che ha saputo da subito rialzarsi, grazie alla solidarietà e alla forza dimostrata dai suoi cittadini e al grande lavoro di tutte le istituzioni compatte. Una forza che è stata un esempio per il mondo intero. Sarà un giorno anche di disagi, inevitabili, che Comune e Regione stanno gestendo con enorme impegno per ridurli il più possibile. Ma questo giorno, fatto anche di sacrifici e rinunce personali, sarà il giorno della svolta». Il sindaco Bucci ha confermato che tutti gli strumenti tecnici sono stati allestiti e testati, compresi i detonatori arrivati dalla Spagna: durante l’intera giornata verrà vigilato ogni possibile dispersione di materiali e aria “sporca” per evitare che sostanze dannose possano disperdersi eccessivamente nell’aria circostante quel che fu il Ponte Morandi. Come impartito dal Comune di Genova, la Protezione Civile Regionale ha posizionato 100 tavoli, da 6 persone l’uno, al Palafiumara, dove verranno serviti i pasti a coloro che saranno ospitati nelle strutture di accoglienza.

TELENORD, DIRETTA STREAMING VIDEO L’ESPLOSIONE DEL PONTE MORANDI