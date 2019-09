ESPLOSIONE RAFFINERIA ENI SANNAZZARO/ Pavia, forte boato: alta colonna di fumo nero

Una forte esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), una delle più grandi d’Italia, si è verificata questa mattina alle prime luci dell’alba. Un forte boato ha caratterizzato la deflagrazione, subito dopo la quale è seguito un incendio. Ne ha dato notizia lo stesso comune pavese, che sulla sua pagina Facebook ha informato:”Alle ore 6,35 circa, sì è sentito un forte boato in Raffineria. Abbiamo attivato le procedure interne comunali. È stato attivato l’allarme interno Eni e ora sta rientrando. Nessun ferito, tutto sotto controllo. Vi terremo aggiornati”. Nonostante le rassicurazioni del Comune, però, in pochi minuti si è diffusa la preoccupazione tra i residenti, allertati oltre che dal violento boato anche dall’alta colonna di fumo nero levatasi in cielo a seguito dell’incendio divampato all’interno della raffineria.

ESPLOSIONE ENI SANNAZZARO DE’ BURGONDI

Ma cosa sappiamo dell’incendio scoppiato all’Eni di Sannazzaro de’ Burgondi? Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, lo scoppio sarebbe avvenuto all’Isola 7. Subito sul posto si sono portate le squadre interne del servizio antincendio, coadiuvate dai Vigili del Fuoco di Pavia. La Raffineria non è nuova ad episodi di questo genere: il primo dicembre 2016 un’altra esplosione causò “una palla di fuoco nel cielo” devastando l’impianto Est. I testimoni all’epoca sostennero che ad eccezione di un operaio leggermente intossicato nessun altro rimase ferito. Pure in quel caso si levò un’alta colonna di fumo ma l’Eni dichiarò il giorno dopo che l’aria non era inquinata. Due mesi più tardi, il 5 febbraio del 2017, un nuovo incendio di più piccole dimensioni venne domato dai vigili del fuoco del servizio interno. Anche questo secondo incidente interessò l’isola 7, situata nella parte vecchia della raffineria, un impianto che lavora greggio.

