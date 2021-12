Esplosione Ravanusa: si cercano 2 dispersi/ Sciacalli nelle case: fermate 4 donne

L’esplosione di Ravanusa, Comune dell’Agrigentino, ha tenuto banco a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In collegamento dal posto, l’inviata Maria Grazia Sarrocco ha ricordato come si stiano cercando due dispersi: si tratta di un padre e di suo figlio, Calogero e Giuseppe, rispettivamente di 59 e di 33 anni. Il genitore non viveva a Ravanusa, ma vi si era recato perché doveva lasciare la sua auto e prenderne un’altra. Probabilmente i due si trovavano in prossimità del garage al momento della violenta deflagrazione, ma prima di giungere all’autorimessa dovrà essere sollevato il solaio e, stando a quanto rivelato dalle forze dell’ordine, il lavoro sarà lungo e pesante.

Oltre alle 7 vittime, va ricordato che anche Samuele è stato strappato alla vita: si tratta del bambino che sarebbe nato nella giornata di domani. Nel corso della diretta ha parlato anche il sacerdote, don Filippo, presente sul luogo del crollo da sabato per dare conforto alle persone. Queste le sue frasi: “Se anche queste ultime due persone disperse verranno estratte morte, sarebbero davvero troppe per una comunità. Le famiglie sono state sterminate”.

ESPLOSIONE RAVANUSA, SCIACALLI IN AZIONE: PRESE LE GENERALITÀ DI QUATTRO DONNE

Durante la puntata odierna di “Storie Italiane”, a proposito di Calogero e Giuseppe, è stato ricordato che nell’istante dell’esplosione di Ravanusa ci sarebbe stato uno scambio di chiavi di automobili tra i due. Si spera che si arrivi rapidamente alla conclusione delle ricerche, in quanto c’è un lavoro che va avanti da ore e ore da parte dei soccorritori e delle forze dell’ordine e che sembra non avere mai fine.

Intanto, una notizia nella notizia: “Sono state fermate 4 donne trovate in prossimità di alcuni appartamenti che erano stati lasciati e sono state prese le loro generalità. Purtroppo c’è chi approfitta della situazione per controllare ed eventualmente tornare a tarda sera per accedere e rubare gli oggetti di valore. Sciacalli veri e propri”.

