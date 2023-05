Esplosione SpaceX/ Denuncia ambientalisti: “FAA riveda impatto ambientale lanci”

Una serie di associazioni ambientaliste degli Stati Uniti ha deciso di fare causa alla FAA a seguito dell’esplosione del razzo Super Heavy di SpaceX, la nota agenzia spaziale di Elon Musk, avvenuta poco dopo il decollo dalla base di Boca Chica. Come si legge stamane su Le Figaro, gli ambientalisti hanno chiesto alla Federal Aviation Administration di rividere l’impatto ambientale degli stessi lanci prima di concederne di nuovi. L’associazione intende preservare l’habitat della fauna selvatica nonché i preziosi paesaggi costieri della zona dove si trova la base spaziale.

“Si tratta anche di stabilire – si legge nell’atto presentato alla FAA – se le autorità di regolamentazione riterranno responsabili le potenti aziende o se permetteranno loro di ignorare le leggi ambientali semplicemente a causa della loro influenza politica e finanziaria. Nel momento in cui la nazione sta portando avanti l’era moderna del volo spaziale, dobbiamo decidere se proteggere la fauna selvatica e le comunità in prima linea che possono essere danneggiate dal nostro desiderio di raggiungere le stelle, o se lasciare un’eredità di inutile distruzione nella scia rovente dei pennacchi dei razzi”. Il 13 giugno di un anno fa la FF aveva emesso un documento in cui stimava l’impatto ambientale del programma SpaceX e dei venti lanci previsti nel giro di 5 anni.

ESPLOSIONE SPACEX: LA PREOCCUPAZIONE DEGLI AMBIENTALISTI PER L’AREA DI BOCA CHICA

L’autorizzazione sarebbe stata concessa, secondo gli ambientalisti, senza rispettare la legge federale sull’ambiente. L’esplosione avvenuta il 20 aprile scorso è stata una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso, una deflagrazione che ha fatto cadere detriti in tutta la zona, colpendo anche una vettura, oltre che causando un incendio di 1,4 ettari in un terreno vicino e provocando una nuvola che si è espansa per circa 10 km.

La preoccupazione degli ambientalisti riguarda il fatto che l’area di Boca Chica è una delle regioni dove si concentra la maggior biodiversità del nord America, ospitando numerosi animali selvatici nonché specie protette; inoltre è uno snodo delle rotte migratorie degli uccelli che si spingono verso il nord o di contro verso le zone del sud. La FAA, secondo la CNBC, procederà ora ad una valutazione completa dell’impatto ambientale dell’incidente, prima di concedere nuovi lanci.

