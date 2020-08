Esplosioni a Beirut/ Video choc, 78 morti e 4.000 feriti, Trump “Forse un attentato”

Un’ecatombe quanto accaduto ieri in quel di Beirut, capitale del Libano. Una serie di esplosioni devastanti si è verificata nel cuore della città, vicino al porto, e il bilancio è gravissimo e purtroppo solo parziale. I morti accertati fino ad ora sono 78, mentre i feriti sono 4.000 (anche un militare italiano, il caporal maggiore Roberto Caldarulo), ma nessuno sa dire con precisione al momento quante sono le vittime. Le immagine che giungono dal Medio Oriente sono da brividi, con un edificio in fiamme che subito dopo esplode provocando una deflagrazione esagerata e un successivo “fungo” che si è stagliato nel cielo per centinaia di metri. Gli operatori che hanno ripreso la situazione da “ground zero”, hanno mostrato vere e proprie scene apocalittiche, con auto distrutte, edifici crollati, e tutto attorno morte e devastazione. Ma cosa è successo realmente? Stando alla versione fornita direttamente da Michel Aoun, il presidente libvanese, sarebbe esploso un deposito nel porto dove si trovavano ben 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che erano state sequestrate anni fa da una nave.

ESPLOSIONI A BEIRUT: FORSE UN COLLEGAMENTO CON L’OMICIDIO DI HARIRI DEL 2005

L’edificio del quotidiano Orient le Jour è stato sventrato, così come quello del Daily Star, noto quotidiano britannico. Feriti anche nello staff del New York Times, mentre Lorenzo Trombetta, corrispondente dell’Ansa, ha twittato: “Sono vivo. Ma le schegge hanno ferito i miei più cari.Vivi per miracolo.Oggi sono entrato in un inferno mai visto”. Sulla vicenda si è già espresso il presidente americano Donald Trump, che ha paventato la possibilità che si sia trattato di un attentato: “Dirigenti militari Usa pensano a un attacco – le sue parole – a una bomba di qualche tipo”. Fra due giorni il tribunale dell’Onu emetterà il proprio verdetto in merito all’omicidio di Rafiq Hariri del 2005, un assassinio che mise fine all’occupazione della Siria in Libano, e la cui colpa viene addossata proprio alla nazione siriana, scrive Repubblica.it, e al movimento sciita di Hassan Nasrallah, alleato di Bashar al Assad. Possibile che i due eventi siano collegati? Al momento non vi sono prove e piovono smentite, ma nulla è da lasciare al caso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA