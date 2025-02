Espresso macchiato rischia l’esclusione da Eurovision Song Contest?

Negli ultimi giorni è montata una nuova polemica riguardo all‘Eurovision Song Contest 2025 che avrà luogo nei prossimi mesi da Basilea, più precisamente nella metà di maggio, come da tradizione. La celebre kermesse europea però si è ritrovata immischiata nel caso Espresso macchiato, la canzone presentata dall’Estonia con Tommy Cash e che scherza, anche esagerando, su alcuni usi e abitudini italiane, proprio per questo è esplosa la polemica e c’è chi chiede l’esclusione del brano dalla rassegna musicale. A intervenire sul tema è stato il Codacons, l’agenzia dei consumatori ha pubblicato una durissima nota citando Espresso macchiato e le allusioni esagerate:

“Non possiamo non sollevare dubbi circa l’opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti. In queste ore infatti si stanno registrando numerose reazioni indignate” si legge nella nota ufficiale.

Espresso macchiato, il Codacons va all’attacco: “Stereotipi sull’Italia”

La canzone presentata dall’Estonia per Eurovision Song Contest 2025 continua a innescare polemiche e nella nota ufficiale diramata dal Codacons si apprende come gli stereotipi inclusi nel brano abbiano sollevato un polverone non indifferente.

“Un testo contenente stereotipi sull’Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all’ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata” si legge riguardo al brano nel comunicato emanato dall’agenzia dei consumatori. Espresso macchiato rischia dunque seriamente di salutare con anticipo l’Eurovision song Contest 2025? Non è da escludere anche un possibile riadattamento del brano di Tommy Cash.