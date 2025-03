È stato approvato in questi giorni il Bilancio consolidato e il Progetto di bilancio del 31 dicembre 2024 di Esprinet che ha riunito nella sue sede di Vimercate l’intero Consiglio di amministrazione sotto la direzione del presidente Maurizio Rota e dell’Amministratore delegato Alessandro Cattani: i risultati dell’ultimo anno per l’azienda leader nella consulenza, nella vendita e nel noleggio di prodotti tecnologici – appunto, Esprinet – sono stati decisamente importanti e in netta crescita rispetto all’anno precedente, segno dell’efficienza del modello di business in un mercato dominato soprattutto dalle incertezze per tutti gli operatori economici.

Partendo dai dati di esercizio del 2024, è interessante notare che Esprinet ha chiuso l’anno con 4,14 miliardi di euro di ricavi, cresciuti – ovviamente rispetto al 2023 – di oltre il 4% e che si sono uniti ad un utile di ben 21,5 milioni di euro nettamente superiore alla perdita da 11,9 milioni con cui si chiuse il 2023; il tutto mentre l’Ebitda (ovvero il lordo del margine operativo) è stato di 69,5 milioni – questi cresciuti dell’8% – e il risultato precedente agli oneri (ovvero l’Ebit) di 46,2 milioni cresciuti del 5%.

Fermo restando che al contempo Esprinet ha migliorato anche la sua posizione finanziaria netta (passata dal negativo di 344,3 milioni dello scorso settembre a 36,2 milioni a fine anno) e l’incidenza sui ricavi (questa passata all’1,68% con una crescita dello 0,07% rispetto al 2023); in fase di approvazione del bilancio il CdA ha deciso di distribuire un dividendo agli azionisti di 40 centesimi ad azione con un payout ratio atteso di oltre il 90 per cento.

Alessandro Cattani (AD Esprinet): “Il 2024 ha premiato il nostro modello di business, ma ora guardiamo al futuro”

“Chiudiamo il 2024 – ha spiegato a Vimercate l’Amministratore delegato di Esprinet Alessandro Cattani – con ricavi e quota di mercato in crescita, una redditività operativa superiore all’anno precedente e un ROCE in miglioramento“, senza dimenticare che il solo quarto trimestre dell’anno appena concluso “ha visto i ricavi segare” un aumento del 10% che passa al 20% se si guarda al dato relativo “all’Ebitda adjusted“.

Dati – ha spiegato ancora l’Amministratore delegato di Esprinet – che confermano “la solidità del nostro modello di business” e la capacità di “adattarci” alle sfide che il mercato presenta, aprendo “con fiducia” le porte ad un futuro in cui è attesa un’ampia “ripresa della domanda delle famiglie” supportata in parte anche dal “lancio di Zeliatech” dedicata interamente alle “tecnologie per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica” che diventeranno via via sempre più importanti, garantendo all’azienda “nuove opportunità di crescita“.