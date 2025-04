L’azienda brianzola Esprinet Group – leader in tutta la fascia mediterranea dell’Europa per quanto riguarda la consulenza, la vendita e il noleggio di prodotti tecnologici ed informatici di vario tipo – ha recentemente lanciato l’iniziativa ‘Generational Board‘ con la quel ambisce a creare un vero e proprio ponte creativo tra le nuove e le vecchie generazioni stimolando – da un lato – il dialogo tra i dipendenti del gruppo e – dall’altro lato – l’innovazione a beneficio dell’intero Esprinet Group grazie ad una serie di progetti concreti formulati proprio a partire da quel dialogo intergenerazionale alla base dell’iniziativa.

Complessivamente, dalla presentazione dell’iniziativa ‘Generational Board’ da parte di Esprinet Group sono state presentate in totale 89 candidature tra i dipendenti italiani, quelli spagnoli ed anche quelli portoghesi: tra queste ne sono state selezionate 13 per il nostro Bel Paese ed altre 15 per i territorio spagnoli e portoghesi, formando un ampio team di 28 dipendenti che ora diventeranno protagonisti del progetto.

Cos’è il ‘Generational Board’ di Esprinet Group: un luogo di idee per migliorare la vita aziendale

L’obbiettivo principale dell’iniziativa di Esprinet Group è quello di favorire l’inclusività lavorativa e gli scambi generazionali creando un nuovo ambiente aziendale che metta al primo posto i dipendenti e le loro idee: ai 28 partecipanti – infatti – verrà fornito un vero e proprio luogo di scambio e confronto per sviluppare idee e progetti innovativi dal punto di vista della vita aziendale, lavorando in stretto contatto con il reparto delle Risorse Umane.

Completerà l’esperienza del ‘Generational Board’ di Esprinet Group un percorso formativo per migliorare quelle che vengono chiamate ‘competenze trasversali’ nell’ottica di stimolare la crescita professionale dei dipendenti coinvolti: commentando l’iniziativa il direttore del reparto HR di Esprinet Group Ettore Sorace l’ha definita una vera e propria “opportunità per (..) valorizzare le esperienze di tutte le generazioni” al fine di creare un ambiente “dinamico e aperto” che stimoli “la collaborazione” tra i dipendenti per contribuire in modo concreto “al successo dell’azienda“.