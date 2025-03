In questi giorni il gruppo Esprinet – leader in Italia e nell’intera fascia sud europea nei settori della consulenza, della vendita e del noleggio di prodotti tecnologici – ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per l’impegno ambientale da parte dell’organizzazione no-profit CDP che valuta – appunto – le azioni messe in campo da aziende e imprese per sostenere la lotta al cambiamento climatico e la gestione corretta e sostenibile della varie risorse naturali impiegate nel business: una certificazione – insomma – importante per Esprinet che conferma le numerose iniziative adottate nel corso dell’ultimo anno dall’azienda brianzola tutte quotate alla trasparenza e alla sostenibilità ambientale che diventa ogni anno sempre più importante.

PMI: limiti alla deducibilità interessi passivi colpiscono quelle indebitate/ Governo lavora sulla soluzione

“Far parte delle oltre 24.800 organizzazioni che utilizzano i dati per guidare decisioni positive – ha commentato dopo aver ricevuto il riconoscimento di CDP l’Investor Relations and Sustainability Manager di Esprinet Giulia Perfetti – è per noi motivo di grande orgoglio“, oltre a testimoniare concretamente “il nostro impegno costante nella riduzione dell’impatto ambientale” e la capacità di integrare la “sostenibilità nel nostro modello di business“; mentre dal punto di vista di CDP vale la pena precisare che al gruppo tecnologico è stato riconosciuto un punteggio ‘B’ sia dal punto di vista climatico, che da quello della sicurezza idrica.

Caro bollette 2025/ Le micro imprese italiane pagano quasi 3 volte di più (5 marzo)

L’impegno di Esprinet nel corso del 2024 per la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico

Tornado sui nostri passi vale la pena ricordare che nel corso dell’ultimo anno il gruppo Esprinet ha destinato importanti risorse ed investimenti nell’efficientamento energetico delle sue sedi operative: lo dimostra – tra gli altri – il nuovo polo di Tortona quasi completamente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’utilizzo di impianti fotovoltaici e lampade a LED e che ha già ricevuto la certificazione LEED® Gold; ma anche – e forse soprattutto – del magazzino milanese di Cambiago che attualmente è completamente autosufficiente.

TURISMO/ L'attesa per i dati, i trend e le certezze sul piano normativo

Similmente, gli investimenti messi in campo nel 2024 da Esprinet sono stati largamente destinati anche al rafforzamento della governance ESG che hanno permesso di avviare una nuova rendicontazione conforme al modello CSRD, ma anche di dare il via ad un dialogo interno tra i dipendenti e il Comitato sulla Competitività e la Sostenibilità; senza dimenticare nel computo anche i nuovi programmi formativi per la diversità, l’equità e l’inclusione proposti a tutti i dipendenti.

Nel frattempo – non a caso – Esprinet ha anche deciso di entrare a far parte del patto Global Compact delle Nazioni Unite interamente dedicato alla sostenibilità di imprese ed aziende che propone dieci fondamentali principi (ovviamente tutti adottati dal gruppo brianzolo) a tutela dei diritti umani, degli standard lavorativi sostenibili, dell’impegno ambientale e della lotta alla corruzione; mentre il prossimo passo sarà quello di presentare a investitori, clienti e stakeholder tutti i dati in mano a CDP per migliorare ulteriormente il monitoraggio climatico.