Esselunga, 400 posti di lavoro in Lombardia/ Vendita e non solo: come candidarsi

Esselunga, 400 posti di lavoro disponibili

Sul sito dell’Esselunga è possibile inoltrare la propria candidatura per uno dei 400 posti di lavoro disponibili in Lombardia. L’azienda della famiglia Caprotti offre la possibilità di intraprendere una carriera lavorativa nella grande distribuzione, in particolare nella rete di vendita. La ricerca di dipendenti riguarda tutte le province della Lombardia e si ci potrà candidare fino al 26 febbraio. La seconda fase riguarda un job day interamente virtuale, ossia un incontro che permetterà agli iscritti di mettersi in mostra per proseguire nella fase di selezione.

I requisiti per candidarsi sono essenzialmente due: diploma di scuola secondaria di secondo grado e laurea. Esselunga offrirà a chi supererà lo step di selezione, un periodo di formazione all’interno del punto vendita, durante il quale sarà possibile apprendere il modus operandi del campo della figura per la quale si è stati selezionati. La ricerca è rivolta non solamente ai giovani: non ci sono infatti limiti di età e tutti possono avanzare la candidatura.

Esselunga, le posizioni aperte

Esselunga, azienda della grande distribuzione che fattura 8,5 miliardi l’anno, ed è tra le più grandi in Italia, apre nel corso dell’anno diversi career day. Il job day virtuale del prossimo 8 marzo permetterà di venire inseriti in uno dei tanti supermarket della regione Lombardia. Tante le candidature già arrivate – come sottolinea il Correre della Sera – in particolare da chi frequenta l’istituto alberghiero e altri istituti tecnici, oltre che da liceali e neolaureati.

L’azienda inserirà in organico oltre 400 persone. Ma quali sono i profili richiesti? Parliamo di allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti nei reparti freschi: il diploma di scuola superiore è il requisito base. Non sono richieste particolari esperienze e le posizioni non sono solo destinate ai candidati più giovani, non essendoci limiti di età. Per candidarsi è necessario registrarsi al sito Esselunga nella sezione eventi. I candidati in linea con i requisiti saranno ricontattati con una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione tramite video-presentazioni e video-colloqui con i recruiter.

