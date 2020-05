Esselunga, Concorso 25 anni Fìdaty 25 maggio/ Samsung A10 in palio: regolamento promo

Pubblicità

Come ogni 25 del mese, anche lunedì 25 maggio Esselunga prepara una bellissima promo per i suoi clienti. Un modo per festeggiare i 25 anni della Carta Fìdaty, un importante anniversario per la nota catena di supermercati del Nord-Centro Italia in occasione del quale sono in serbo interessanti sorprese ogni mese, da gennaio a dicembre. Le promozioni sono disponibili non solo nei negozi fisici ma anche online, attraverso lo store sempre fornitissimo. Questo mese, il premio in palio disponibile nel giorno di lunedì 25 maggio sarà un Samsung A10, un bellissimo smartphone. Ricordiamo che la promo è riservata solo ai possessori di Carte Fidaty, ovviamente. Recandoci sul sito ufficiale di Esselunga è possibile leggere una ghiotta anticipazione: “Vieni a fare la spesa il 25 maggio nei nostri negozi e scopri subito se hai vinto uno dei 2.500 meravigliosi Samsung A10 in palio”. Ma come sarà possibile tentare la fortuna e poter essere premiati per la fedeltà dimostrata nei confronti di Esselunga? Sarà sufficiente fare un acquisto presso le profumerie Esserbella per vincere uno dei bellissimi smartphone di ultima generazione Samsung A10! Il regolamento completo è disponibile collegandosi al sito ufficiale Esselunga.it.

ESSELUNGA, CONCORSO 25 ANNI FIDATY 25 MAGGIO: COME PARTECIPARE

Il concorso Esselunga “25 anni Fidaty – 25 Maggio” che mette a disposizione dei propri clienti un Samsung A10, è riservato a tutti i clienti Esselunga e Esserbella titolari delle carte Fidaty Card, Fidaty Oro e Fidaty Plus attive al momento della partecipazione al Concorso. Sono esclusi invece persone giuridiche e fisiche di età inferiore a 18 anni e chi fa un uso di Carta Fidaty per un’attività imprenditoriale, professionale o diversa da uso familiare. Il concorso, secondo il regolamento, è valido nei negozi Esselunga e Esserbella ma “rimangono escluse le sezioni dedicate agli acquisti online dei rispettivi siti nonché nelle App”. Il concorso che mette a disposizione lo smartphone targato Samsung avrà luogo nel giorno di lunedì 25 maggio e gli smartphone messi in palio sono esattamente 2576. Il premio sarà assegnato al cliente che per primo “effettuerà il passaggio della Carta Fidaty dopo uno degli orari stabiliti per l’assegnazione dei premi stessi”. Essendo suddivisi equamente in tutti i punti vendita, i premi potranno essere vinti in uno dei 161 negozi Esselunga in ciascuno dei quali saranno disponibili 16 smartphone Samsung A10 di colore nero. Il cliente, infine, verrà a conoscenza della vincita attraverso lo scontrino.



