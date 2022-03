Esselunga, nuovo volantino: offerte e sconti fino al 50%/ “Anche se carovita sale…”

In un momento di grande incertezza come quello attuale c’è chi va comunque incontro ai consumatori con sconti, offerte e promozioni. Questo è senza dubbio il caso di Esselunga, che in queste ore sta facendo parlare di sé per il suo nuovo volantino. Non solo ci sono prezzi bassi, ma alcuni sono davvero incredibili. Spendere poco, dunque, è ancora possibile grazie a questa iniziativa, con la quale Esselunga vuole conquistare ulteriormente la fiducia dei suoi clienti. In questi giorni dove si rincorrono notizie poco rassicuranti per l’impatto che la guerra in Ucraina sta avendo anche a livello economico, sapere di poter risparmiare è importante. C’è chi aspettava il momento giusto.

Dunque, può rendersi conto che effettivamente è arrivato. Il nuovo volantino di Esselunga non è così diverso rispetto ai soliti, ma per quanto riguarda la settimana che va dal 14 al 23 marzo ci sono offerte con sconti dal 30 al 50%: dai prodotti freschi a quelli surgelati, alimentari confezioni, casa, frutta e verdura, carne, pesce e gastronomia, accessori, fiori e piante.

VOLANTINO ESSELUNGA “I NOSTRI PREZZI…”

Per il nuovo volantino di Esselunga le nuove offerte sono a dir poco particolari. Ad esempio, le promozioni si sdoppiano. Non ci sono solo soluzioni legate a tablet e telefonia mobile, ma anche su informatica e accessori in generale per quanto riguarda il settore hi-tech. Le scorte ovviamente sono limitate, quindi bisogna cogliere le occasioni. Ad esempio, ci sono gli auricolari Samsung Buds Live a 95,40 euro o un hard disk esterno autoalimentato Toshiba con collegamento USB 3.0 ma soprattutto una memoria da 1TB che costa solo 39 euro.

Ma come dicevamo ci sono segnali importanti per quanto riguarda i prodotti necessari quotidianamente. “Anche quando il carovita sale, i nostri prezzi non temono confronti“, fa sapere Esselunga, consapevole che la grande distribuzione ha una responsabilità nei confronti dei clienti. “Per questo vogliamo rinnovare il nostro impegno nel garantire a tutti voi la massima convenienza dei nostri prezzi, monitorandoli e confrontandoli quotidianamente con il resto del mercato, nel rispetto della filiera produttiva e in particolare dei piccoli produttori italiani“.

