Essere amici come Pippo, Pluto e Topolino/ Ecco quando si diventa amici intimi

Essere amici come Pippo, Pluto e Topolino è possibile? Gli eroi della Walt Disney sono diventati negli anni vera e propria rappresentazione di stati d’animo ed emozioni. Oggi è la Giornata Internazionale dell’Amicizia e in merito a questo sono stati pubblicati i dati di uno studio che ha preso in esame 1000 adulti. Da questo è emerso come alla base di un rapporto solido ci sia l’affidabilità e la lealtà oltre alla volontà di venirsi incontro alle reciproche differenze emotive. L’esame è stato commissionato dalla campagna Stay True che celebra i 90 anni di amicizia sullo schermo dei Sensational Six. Sicuramente è una bella iniziativa legata a personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato all’evento.

Essere amici come Pippo, Pluto e Topolino: le star nella campagna

Sono diverse le star che hanno aderito alla campagna di Stay True sull’amicizia legata a esempi come Pippo, Pluto e Topolino. Tra questi troviamo Yara Shahidi, Gigi Hadid e Chance the Rapper. Questi hanno pubblicato sui loro social network foto per celebrare l’amicizia con altri personaggi famosi. In questo studio è stato evidenziato come la lealtà sia la caratteristica più ricercata in un amico. Oltre a questo la ricerca spiega come l’affidabilità sia davvero importante soprattutto in Italia dove è stata stabilita come tratto centrale della ricerca in Italia, secondo il 69%.



