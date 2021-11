Est – Dittatura Last Minute/ Il road movie di Antonio Pisu sorprende

Il viaggio avventuroso di tre ragazzi romagnoli in Romania, a fine anni Novanta e nel pieno della dittatura sovietica, al centro di Est – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, disponibile in Dvd e On Demand ed. CG/Genoma. Una commedia on the road, se così può essere definita, tratta da una storia vera, una storia universale…

TRAMA EST – DITTATURA LAST MINUTE – 1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L’uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede l’aiuto dei tre Italiani. Il compito è portare una valigia alla moglie e alla figlia. Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti senza cibo e persone disposte a donare tutto quello che hanno pur di apparire ospitali, i tre raggiungono finalmente la capitale. L’apertura del bagaglio di fronte alla moglie Andra, la figlia Adina di sei anni e nonna Costelia, suscita una grande emozione. Due mesi dopo è quasi Natale. Il telegiornale annuncia la fine del regime di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite di sempre in Italia. I loro occhi osservano le immagini con una consapevolezza diversa da quella della gente che li circonda. Loro hanno vissuto tutto in prima persona, hanno visto il volto della dittatura, hanno visto un popolo sottomesso riuscire a ribellarsi. Loro hanno vissuto un’avventura.

Presentato in anteprima alle Giornate degli autori di Venezia 77, Est – Dittatura Last Minute è un film sui generis. Non è propriamente una commedia ma nemmeno un dramma, la definizione migliore è quella di road movie, ma c’è tanto, tanto di più. Antonio Pisu, all’opera seconda, si avventura nella dittatura di Ceasescu, un contesto totalmente diverso da quello dell’Italia di fine anni Novanta, l’Italia del boom economico. E lo fa con un tono giovanile, proprio dei tre protagonisti, che maturano con il passare del tempo.

Come accennato in precedenza, quella di Est – Dittatura Last Minute è una storia universale: attraverso il viaggio, le persone possono comprendere meglio come altri vivono gli altri popoli, entrando in empatia con loro. Anche oggi, del resto, siamo spesso prevenuti su qualsiasi persona che arrivi da Paesi meno fortunati del nostro. Ma, come accade nel film, non sappiamo realmente cosa significhi vivere in certi angoli del pianeta. Per questo Est – Dittatura Last Minute potrebbe anche essere ambientato ai giorni nostri, nonostante un accesso alle informazioni facilitato dall’avvento di internet.

Interessante la scelta di inserire in Est – Dittatura Last Minute alcune immagini di repertorio, sequenze del viaggio “vero” mixate a quelle prese dagli archivi rumeni. Un plauso alle scenografie di Iuliana Vilsan, Paola Zamagni e Alexandra Takacs. Sorprendenti le qualità attoriali di Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. Da non perdere.

Est – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu è disponibile in Dvd e On Demand ed. CG/Genoma





