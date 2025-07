Dal 3 agosto 2026 non sarà più lo stesso viaggiare all’estero: ecco cosa cambia e cosa fare per non restare bloccati alle frontiere

Viaggiare all’estero presto non sarà più come prima a causa di un dettaglio burocratico in più che potrebbe rovinare la vacanza ai meno attenti. E visto che siamo in estate, con milioni di italiani che stanno già organizzando le ferie, tra prenotazioni e preparazione delle valigie, sarebbe meglio dare la massima attenzione.

Si tratta di un cambiamento che molti ignorano ma che coinvolgerà tutti coloro che vogliono uscire dai confini nazionali. E’ una nuova regola che riguarda il documento d’identità da usare per viaggiare in Europa.

La carta d’identità, fedele compagna di ogni cittadino infatti, sta per perdere un’importante funzione. Nonostante sia ancora valida in Italia, dal 3 agosto 2026 la versione cartacea non sarà più accettata per espatriare. Questo significa che anche se non è ancora scaduta, non potrà essere utilizzata per passare i controlli di frontiera in altri Paesi. Un cambiamento che interessa da vicino chi ama spostarsi per lavoro o turismo, anche solo nei vicini Paesi UE.

Nuova carta d’identità: i motivi

Se viaggiare in Europa finora è stato molto semplice, portando con sé solo la carta d’identità, proprio la carta d’identità potrebbe non bastare più, anche se non ancora scaduta. Non basta infatti avere una carta d’identità “in corso”, serve che sia quella giusta: la Carta d’Identità Elettronica, o CIE. Il rischio? Ritrovarsi respinti al gate o bloccati alla dogana, con la vacanza che finisce prima ancora di cominciare.

Tutto nasce da una normativa europea, il regolamento 1157/2019, pensato per rafforzare la sicurezza alle frontiere. Bruxelles ha chiesto agli Stati membri di adeguarsi a un nuovo standard di identificazione, più moderno e affidabile. In pratica, servono documenti leggibili automaticamente dai sistemi digitali presenti nei valichi e negli aeroporti.

La vecchia carta d’identità cartacea, priva di codici a lettura ottica, non è in grado di garantire questo tipo di controllo. La CIE, invece, contiene un microchip con tutti i dati biometrici (foto, impronte, anagrafica) e ha sul retro la Machine Readable Zone (MRZ), ovvero quelle tre righe di codici che permettono agli scanner di verificare l’identità del passeggero in pochi secondi.

Chi ancora possiede la versione cartacea farebbe bene a non rimandare. Richiedere la CIE è semplice, ma nelle città più grandi i tempi di attesa possono essere lunghi, specialmente nei mesi estivi. Il consiglio è di prenotare subito un appuntamento al Comune di residenza, presso lo sportello anagrafe, o al consolato se si vive all’estero.

Per l’emissione servono pochi documenti: una fototessera recente, la carta d’identità cartacea e il codice fiscale. In genere bastano 15-20 minuti. Tuttavia, il rilascio può richiedere alcuni giorni, e proprio per questo è meglio non aspettare l’ultimo minuto. Attenzione se si viaggia con minori: la CIE per i ragazzi è valida per l’estero solo se entrambi i genitori sono presenti al momento della richiesta. Senza questa formalità, il documento resta valido solo in Italia. In alternativa, rimane sempre l’opzione passaporto, ma con costi più elevati e tempi spesso più lunghi.