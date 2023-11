Estate di San Martino: giorni con temperature più miti e sole/ Quando arriverà il bel tempo?

Sta arrivando l’estate di San Martino, periodo che durerà circa tre giorni e che cade, come ogni anno, nella prima metà del mese di Novembre, solitamente dopo una prima fase di maltempo. “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino” recita un detto, che vuole che cominci proprio l’11 Novembre, il giorno in cui San Martino avrebbe incontrato un povero, nudo e infreddolito, mentre faceva una passeggiata a cavallo vicino ad Amiens, in Francia. Il freddo sarebbe stato talmente tanto che il Santo avrebbe tagliato in due il suo mantello per offrire un riparo al poveruomo.

Il gesto di San Martino sarebbe stato così apprezzato che sarebbe in quel momento uscito il sole. Tornando al meteo, quella che viene chiamata Estate di San Martino rappresenta un periodo gradevole che arriva proprio dopo un periodo di duro freddo autunnale. Questo periodo quest’anno arriverebbe tra lunedì 13 e mercoledì 15 novembre: in questi giorni il clima sarà più stabile grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e temperature più alte.

Estate di San Martino: prima il caldo e poi…

Il bel tempo portato dall’estate di San Martino durerà poco. Già giovedì 16 novembre, infatti, ci sarà una svolta fredda a causa delle masse d’aria gelide di origine artica che dovrebbero prima arrivare in Europa centrale-orientale, per poi giungere in Italia. Questo porterebbe ad un crollo delle temperatura con valori termici molto bassi, ben sotto le medie climatiche. Il freddo dovrebbe interessare soprattutto il Nord e le regioni adriatiche, con temperature con caratteristiche invernali, preludio della stagione che arriverà tra circa un mese.

Non solo freddo invernale dopo l’estate di San Martino: dopo il 16 novembre arriverà anche un periodo di precipitazioni localmente molto intense a causa dello scontro tra masse d’aria diverse che potrebbero crearsi proprio sul nostro Paese, visto lo scontro tra caldo e freddo. Il periodo caldo sarà dunque molto breve: durerà pochissimi giorni per poi lasciare spazio al freddo e al maltempo. Una volta terminato, infatti, arriveranno perturbazioni con caratteristiche quasi invernali.











