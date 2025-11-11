L'Estate di San Martino è in arrivo, le previsioni meteo secondo gli esperti: caldo anomalo e clima sereno salve qualche goccia di pioggia

L’Estate di San Martino, un periodo solitamente di caldo anomalo in concomitanza con il santo che si festeggia l’11 novembre, farà capolino anche quest’anno, così come spiegato dagli esperti meteo de IlMeteo.it, ai microfoni dell’Adnkronos. Per Estate di San Martino si intende un periodo che va a stravolgere di fatto il clima quotidiano: dopo i primi freddi sopraggiunge infatti un insolito periodo in cui le temperature sono superiori alle medie. Se nell’emisfero australe si tratta di un evento che si verifica a inizio maggio, quindi nell’ultimo mese di autunno, in quello boreale arriva appunto a novembre.

Anche quest’anno la tradizione continuerà, visto che – come spiegato da Lorenzo Tredici – proprio in questi giorni si registrerà una settimana di bel tempo, soprattutto con temperature miti. Tutto merito, come avviene sempre in questi casi, dell’anticiclone africano, che porterà con sé un clima molto gradevole, che traslato in estate significherebbe una media di 40 gradi. Meglio così, quindi, anche perché c’è tempo per ritirare fuori i costumi e le t-shirt. Meglio godersi l’autunno e questa settimana, che vedrà delle nubi in particolare sulla Val Padana, ma anche sulla Toscana e la Liguria, mentre sul resto della nostra nazione splenderà un bel sole.

ESTATE DI SAN MARTINO, ECCO COSA DOBBIAMO ASPETTARCI NEI PROSSIMI GIORNI

In generale comunque, salvo qualche nebbia, foschia ed episodi sporadici di pioggia, ci sarà un cielo sereno e limpido, con un tempo sicuramente stabile e temperature che – soprattutto fra le giornate di giovedì 13 e venerdì 14 novembre 2025 – andranno fino a 10 gradi oltre la media del periodo.

La conseguenza negativa, per gli amanti della neve, è che lo zero termico, quindi la neve, salirà fino a ben 3.800 metri sulle Alpi, contro i 1.500-2.000 metri standard. Attenzione però, perché, come da tradizione, l’Estate di San Martino durerà solo una manciata di giorni e già da domenica il clima peggiorerà a causa di una nuova perturbazione che porterà la pioggia, anche se le temperature non saranno in picchiata.

Chiudiamo con le previsioni meteo di domani e dopo, a cominciare da mercoledì 12, dove dovrebbe vedersi qualche goccia in Liguria, ma anche in provincia di Messina e Reggio Calabria, con sole altrove. Giovedì 13, situazione simile, quindi tempo stabile ovunque, ad eccezione di qualche possibile pioviggine in Liguria, Sicilia e Calabria.