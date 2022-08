Estate in diretta, criticata ‘La Dolce Vita’ di Fedez/ “Nel brano distorsione del gusto e della memoria”

Fedez e il brano ‘La dolce vita’: la critica di Dario Salvatori a Estate in diretta

Gossip e musica sono gli argomenti di cui si chiacchiera nella seconda parte della nuova puntata di Estate in Diretta. Dopo un nuovo scoop su Totti e Noemi Bocchi, in studio si parla di nuovi e vecchi tormentoni estivi con un confronto che scatena i pareri degli ospiti in studio. C’è chi preferisce evergreen come ‘Vamos a la playa’ e chi, invece, si diverte a ballare sulle note dell’ultimo successo di Fedez ‘La dolce vita’. È proprio questo brano però a suscitare le critiche di Dario Salvatori.

Per il noto giornalista e critico musicale l’ultimo pezzo di Fedez, che sta scalando tutte le classifiche di questa estate, ha invece alcuni difetti di fronte ai quali non si può far finta di niente.

Fedez e la ‘La dolce vita’, per Salvatori “Distorsione del gusto”

Dario Salvatori lo fa presente in diretta, ammettendo di non amare il brano per alcuni elementi in particolare. Quando, infatti, Agostino Penna gli fa notare che il brano è un twist, il critico musicale lo definisce “Distorsione del gusto e della memoria”. Poi continua spiegando il motivo della sua critica: “Perché poi ci sono tante campionature dentro, i ragazzi ballano quello che per loro è un twist come dei seminaristi che stanno alle colonie.” La battuta suscita l’ilarità dei presenti, conduttori compresi, che su queste parole chiudono la puntata.

