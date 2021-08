Estate in diretta interrotta per 15 minuti/ Cos’è successo? “Guasto tecnico”

Cos’è accaduto a Estate in diretta? Tanti i telespettatori del programma di Rai 1 che oggi, 4 agosto, si saranno posti questa domanda quando all’improvviso lo show è andato in pubblicità, non tornando in onda per circa 15 minuti. Tutto è accaduto quando i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, insieme ai loro ospiti, parlando di Meghan Markle, hanno lanciato una clip, poi il buio e l’interruzione. Alle strette, la Rai ha mandato in onda uno speciale sul dietro le quinte della prima stagione di DOC – Nelle tue mani, poi una replica di Techetechetè dedicata ai successi dei Pooh. Intanto sul web in tanti hanno iniziato a chiedersi cosa stesse accadendo. A chiarirlo sono stati poi i conduttori una volta tornati in onda. “C’è stato, come avrete intuito, un problema tecnico, si è interrotta completamente la trasmissione ma adesso siamo di nuovo qui“, sono state òe parole della Capua.

Estate in diretta salta su Rai 1: “saltato il sistema elettrico”

Dopo la spiegazione dell’imprevisto, Estate in diretta è proseguita regolarmente e senza ulteriori interruzioni. Su Twitter in tanti hanno continuato a chiedersi quali siano state le motivazioni che hanno scatenato questo problema di carattere tecnico; secondo Leggo.it sarebbe saltato il sistema elettrico di Via Teulada dove sono situati gli studi Rai, compreso quello di Estate in Diretta. Da qui il grave problema che ha determinato l’interruzione.

