Estate, Solstizio 2021/ Significato e riti: da Stonehenge a Pompei, eventi più belli

Lunedì 21 giugno scatta ufficialmente il solstizio d’estate 2021 che per tradizione indica l’arrivo della stagione più calda dell’anno. Da un punto di vista prettamente astronomico, si tratta del momento in cui il sole raggiunge i suo punto massimo di declinazione, lo zenit, ed è quello più alto rispetto all’orizzonte raggiunto dal sole in tutto l’anno. La giornata del solstizio d’estate è anche quella con più ore di luce. Da questo momento in poi, dunque, la durata del giorno diminuisce gradualmente fino al solstizio d’inverno. Ovviamente occorre precisare che il 21 giugno corrisponde al solstizio d’estate solo nell’emisfero boreale mentre in quello australe avverrà l’esatto contrario in quanto va a corrispondere con il solstizio d’inverno e dunque con il giorno più breve dell’anno. Quest’anno, il solstizio arriva il 21 giugno, esattamente alle 5.31 ora italiana.

Ogni volta che si rinnova questo momento dell’anno, si torna su uno dei temi ad esso collegato, ovvero quello della rinascita e di un nuovo inizio. Se infatti nell’età moderna l’estate è sinonimo di divertimento e vacanza, in passato l’arrivo del solstizio era invece connesso a significati molto profondi legati al ciclo dell’agricoltura ed in generale della natura.

SOLSTIZIO D’ESTATE 2021: LE TRADIZIONI PIÙ NOTE

Il solstizio d’estate 2021 anche quest’anno riporterà ad antiche tradizioni che si rinnovano puntuali. Secondo le più note tradizioni contadine, tra il 21 ed il 24 giugno è il periodo migliore per raccogliere le erbe spontanee e le piante officinali, in particolare la melissa e l’iperico, noto anche come erba di San Giovanni. Ecco perché in molte Regioni italiane proprio nel giorno del solstizio d’estate è tradizione realizzare l’oleolito di iperico e il nocino. Stonehenge rappresenta però il simbolo del solstizio per eccellenza. Proprio presso il celebre sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, annualmente si radunano in migliaia per festeggiare il solstizio d’estate. Questo è infatti il giorno in cui un raggio di sole passa attraverso il trilite (struttura in pietra) e cade sull’altare del sito archeologico famoso in tutto il mondo. Per gli antichi indicava il segno del passare delle stagioni. Sono in tanti ad attendere l’alba dando il benvenuto al sole di druidi, streghe e guerrieri del passato. A proposito del saluto al sole, questa occasione coincide con la Giornata mondiale dello Yoga, dunque questo potrebbe essere un simbolo di augurio molto significativo da praticare proprio in questo giorno dell’anno così particolare.

L’ATTESA DELL’ALBA A POMPEI TRA GLI EVENTI IMPERDIBILI

Come celebrare in maniera alternativa il solstizio d’estate 2021? In diverse regioni d’Italia quest’anno potrebbero tornare le tradizioni locali in occasione di questa ricorrenza, prestando sempre la dovuta attenzione in merito alle misure di sicurezza per evitare eventuali contagi da Covid. Premesso ciò, nella giornata del 21 giugno, come riferisce Repubblica.it, sarà possibile assistere alla splendida alba del primo giorno d’estate a Pompei dove sarà possibile osservare nell’area archeologica il sorgere del sole, perfettamente in asse con via delle Terme. Questo significa che i raggi entreranno parallelamente al reticolo di strade riflettendosi sulle architetture e basalti stradali e regalando uno spettacolo imperdibile ed unico al mondo. L’ingresso avrà però un costo in quanto è necessario acquistare un biglietto al prezzo di 20 euro con ingresso al parco archeologico dalle ore 4.45. Non mancheranno poi i falò in molte zone d’Italia attorno ai quali potersi riunire per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni di questi primi sei mesi dell’anno e trascorrere una serata all’insegna della serenità, attendendo l’alba con trepidazione.

Ricordiamo infine che il solstizio d’estate ha un significato molto profondo in quanto coincide con il momento in cui il sole vince sulle tenebre e metaforicamente il bene vince sul male. Quale miglior momento, dunque, da dedicare alla mediazione?



