Estefania Bernal accuse false a Licia Nunez?/ Un video la smaschera, ora rischia lei?

Estefania Bernal insinua il dubbio che la prova leader sia stata taroccata e…

Estefania Bernal ha accusato Licia Nunez di aver barato durante la prova leader dell’Isola dei Famosi. Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen di Pietro, prende le difese della modella e sostiene la sua versione dei fatti. La modella aveva insinuato il dubbio che Licia Nunez le avesse chiesto di mollare la presa per vincere la prova leader. Estefania però non ha fatto i conti con i social che hanno subito recuperato il video della prova. Nella clip si vedono i tre protagonisti, Alessandro, Estefania e Licia. Prima di mollare la presa, Estefania ha cacciato un urlo di dolore ed è poi caduta in acqua. Estefania Bernal ammette però di essere stata sollecitata da Licia a mollare la presa.

Estefania choc su Licia Nunez "Leader? Ti abbiamo fatto vincere"/ "L'hai chiesto tu!"

Una versione confermata da Alessandro Iannoni che ha spiegato: “Confermo che Licia durante la prova leader ha chiesto di essere leader e di mollare la presa”. Possiamo invece rilevare che vedendo il video si nota chiaramente come Estefania abbia mollato la presa non perché sollecitata da Licia farlo ma per la difficoltà della prova. In molti l’hanno accusata sui social di essere una bugiarda e manipolatrice. Probabilmente Estefania Bernal è la vera stratega di questa edizione del reality considerando che anche la sua storia con Roger Balduino sembra far acqua da tutte le parti.

Guendalina e Estefania, lite a Isola dei Famosi/ "Sconvolta da queste finte amicizie"

Nel video della prova leader estefania fa anche l’urletto di quella che ha dolore e la faccia contrita perché stanca davvero brava come attrice sei una bugiarda che con la scusa che nn sa L’italiano manipola le parole #isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/oIbUedvOVM — Black1_soul (@Bianconera1897) April 21, 2022

Estefania Bernal e Licia Nunez, volano stracci. Alessandro interviene e…

Tra Estefania Bernal e Licia Nunez c’è stato uno scontro. Dopo aver insinuato il dubbio in merito alla prova leader, tra le due naufraghe sono volati stracci. La Bernal ha infatti dichiarato: “Lei sa benissimo. Cioè una volta ci può mandare in nomination e va tutto bene. La seconda no, perché lei sa perché è diventata leader. Dopo le potete fare questa domanda anche a lei. Vediamo se ha le palle di dire perché è diventata leader. (…) Ha fatto una scelta sbagliata: è diventata leader perché lei, a un certo punto, ci chiede: ‘Dai, ragazzi. Per favore, lasciatemi vincere’. Poi Alessandro l’ha fatta vincere. Poi arriviamo in Palapa e nomina noi. Va bene, ci sta. Ma due no, non è che non si rende conto. Questa è cattiveria”.

Estefania Bernal/ La storia d'amore con Roger tra alti e bassi

Estefania Bernal ha rivolto queste accuse anche in faccia a Licia che ha subito replicato: “Innanzitutto, che tu mi abbia fatto vincere questo non mi risulta proprio. La scelta è stata tua. Io ho ringraziato Alessandro ma questo gioco, come lo chiami tu carino, questa tua scelta carina… io non ti ho chiesto niente. (…) Ho detto semplicemente: ‘Io desidero vincere. (…) Io non ti ho mai chiesto Estefania: ‘Molla‘. Ti ho chiesto: ‘Molla’? Io ad Ale non ho mai chiesto molla”. Se però la richiesta c’è stata quello che appare sospetto è che Estefania e Alessandro non erano certo obbligati a darle retta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA