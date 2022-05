Estefania Bernal/ Addio all’Isola vicino? Web attacca “Falsa”: ‘colpa’ di Roger

Estefania Bernal potrebbe essere la prossima eliminata all’Isola dei Famosi. La modella ha ricevuto non poche critiche nelle ultime settimane, all’Isola e in Italia, a causa della finta storia creata con Roger Balduino. Motivo che potrebbe portarla questa sera proprio a raggiungere Roger a Playa Sgamadissima. La modella è rimasta totalmente spiazzata a L’Isola dei Famosi 2022, travolta da un episodio che non si sarebbe mai aspettata. L’eliminazione di Roger Balduino, col quale aveva un ottimo rapporto, infatti è arrivata per lei come un fulmine a ciel sereno. Proprio la brasiliana ha voluto specificare: “Mi dispiace davvero molto. Roger lo sa che gli voglio davvero molto bene”.

Questa reazione ha fatto arrabbiare molto in studia Vladimir Luxuria che ha dimostrato già in passato di non nutrire particolare simpatia per la ragazza: “Quanto non ti credo. C’era un modo davvero molto semplice per non soffrire in questo momento, non nominarlo nell’ultima puntata de L’Isola”. A questo ha risposto piccata la Bernal che ha voluto specificare: “Avevo fatto la nomination nei suoi confronti quando lo sentivo. Per le cose che ci siamo detti senza le telecamere io sono tranquilla”. Difficile capire cosa sia accaduto tra i due che avevano avuto un momento di incomprensione ma che a questo punto avranno parlato a lungo lontano dalle telecamere per esprimersi in maniera diretta come hanno sempre fatto.

Estefania Bernal, la vittoria della prova di immunità a L’Isola dei Famosi

È stata una puntata ricca di emozioni l’ultima per Estefania Bernal che, grazie alla vittoria della prova immunità, non era al televoto a L’Isola dei Famosi. Durante la diretta di venerdì 27 maggio de L’Isola dei Famosi la modella brasiliana ha la possibilità di incontrare la sua migliore amica Cloe. Per la ragazza i giorni passati sono stati complicati, a causa della storia presunta con Roger. Il gruppo fatica ancora a fidarsi di lei: tutti criticano Estefania, giustificando il modello, nonostante abbiano inscenato la loro storia d’amore. Nicolas tra tutti afferma di non apprezzare più Estefania poiché continua a dire il falso, sapendo di farlo.

La ragazza è sola contro il resto dei concorrenti. Nella diretta del 27 maggio, lo Spirito dell’Isola mette alla prova Estefania, che deve fare una scelta: salvarsi dalle nomination e conservare l’immunità oppure rinunciarvi e donare a qualcuno una sorpresa. Viene omesso che la sorpresa sarà per lei, che decide comunque di rinunciare all’immunità poiché sostiene che tutti abbiano bisogno di vedere qualcuno a cui sono legati. Lo Spirito accetta il volere di Estefania e la invita a scoprire chi sia nascosto dietro la roccia grigia di fronte a lei e agli altri naufraghi: la sua migliore amica Cloe. Le due si corrono incontro e si abbracciano. Cloe cerca di incoraggiare l’amica sostenendo che è una persona vera e non un personaggio. Apprezza il percorso che sta facendo e la rassicura.

Un percorso in crescita per Estefania Bernal

Estefania Bernal è molto felice e può continuare il percorso in Honduras a L’Isola dei Famosi con più grinta di prima. Nel corso della diretta arriva il momento di una sfida tra naufraghi: prima si batteranno le donne e poi gli uomini. Il vincitore di ogni prova avrà la possibilità di mandare uno dei suoi avversari direttamente al televoto. Nick e Lory per motivi medici non partecipano, ma scommettono su uno dei compagni. Se però punteranno il compagno sbagliato, ne seguiranno il destino. Lory sceglie Estefania. Due contro due, le donne si scontrano in una prova di abilità, concentrazione e coordinazione. Pamela, in coppia con Carmen, è in difficoltà, mentre Maria Laura ed Estefania sono più spedite e alla fine hanno la meglio.

A questo punto sono l’ex pupa e la modella a doversi sfidare per la vittoria assoluta. A prevalere è Maria Laura che nomina Estefania e, di conseguenza, Lory, così da mandare due concorrenti al televoto. Durante le nomination, Estefania fa il nome di Nick, come Pamela e Maria Laura. Estefania è già al televoto insieme a Lory poiché ha perso durante la sfida contro l’ex pupa. In nomination ci sono quindi Estefania, Lory, Marco Maccarini, Nick e Maria Laura. Lunedì 30 maggio si scoprirà quale naufrago dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi.

