Estefania Bernal/ “Avrai 2 figli e un marito: lo tradirai” parola di Carmen Di Pietro

Estefania Bernal: dubbi su Edoardo Tavassi

Nella precedente puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 13 giugno 2022 Estefania Bernal è stata salvata al televoto con il 19% dei voti. La serata non è stata positiva per la Bernal, infatti le quattro donne rimaste in gara sono state chiamate a scrivere sulla lavagnetta il nome di chi di loro non meritasse la finale. Estefania è andata allo spareggio con Mercedesz Henger. Purtroppo ha pescato il cocco con la stella nera ed è stata esclusa dalla prova. Nei giorni scorsi è finita nel mirino di Guendalina Tavassi che ha rivelato quanto la modella sia falsa e calcolatrice. Nonostante lei e altri naufraghi abbiano fatto di tutto per buttarla fuori, ha sempre resistito al televoto.

Edoardo Tavassi con la sua simpatia e la sua dirompente risata sembra aver contagiato anche Estefania Bernal che gradisce la vicinanza del naufrago. I più maliziosi parlano di un triangolo con Mercedesz che da mesi racconta con enfasi del suo rapporto con il fratello di Guendalina. Edoardo interrogato sull’argomento ha riferito che la Henger non dovrebbe ingelosirsi perché l’amicizia che ha con la Bernal non avrebbe alcuna malizia di fondo. Estefania sta dubitando della sincerità di Mercedesz. Qualche giorno fa la Henger ha avuto una violenta lite con Edoardo perché quando è tornata sulla spiaggia dopo che è stata portata in infermeria per mettere quattro punti alla mano a seguito di un taglio profondo, il Tavassi non si è preoccupato di chiederle come stesse. Questa indifferenza ha fatto arrabbiare la Henger che è stata accusata da Edoardo di essere falsa. Quando poi è accaduto uno spiacevole incidente al naufrago, Mercedesz lo ha abbracciato e accompagnato all’ospedale. Questo comportamento ha insospettito Estefania Bernal che lo ha ritenuto troppo costruito a vantaggio delle telecamere.

Le accuse di Lory Del Santo rivolte a Estefania Bernal

Estefania Bernal è stata accusata negli scorsi giorni dall’uscente Lory Del Santo di aver trasgredito le regole dell’Isola passando del cibo conquistato in una prova ricompensa al gruppo che aveva perso. La Del Santo non ha detto niente perché altrimenti rischiavano di essere puniti e sarebbero rimasti senza fuoco.

A infastidire Lory sarebbe stato l’atteggiamento della Bernal, che rimproverata dalla regista le avrebbe risposto con arroganza. L’accaduto non è stato ripreso dalle telecamere, quindi sicuramente l’argomento non verrà approfondito perché sarebbe la parola di Lory contro quella di Estefania. Il pubblico non vuole la Bernal in finale, nonostante stia sull’Isola dal primo giorno, perché è un personaggio ambiguo, difficile da capire e oltretutto molto stratega, difatti si avvicina alle persona comprandole con un gesto, un regalo di cibo o una simpatia del momento.

Estefania Bernal si fa leggere la mano da Carmen Di Pietro

Mentre ci si domanda sui social se realmente Estefania Bernal si stia giocando la carta della strategia con Edoardo, accusando la naufraga di essere una “bandiera” con poco carattere, nelle passate ore Carmen Di Pietro, già ribattezzata come l’oracolo del gruppo, si è dilettata a leggerle la mano. Cosa prevede per lei il futuro? Facendo leva su quello che la showgirl ha definito essere un suo dono sin da bambina la modella ha voluto conoscere il suo destino porgendo la sua mano affinché venisse letta da Carmen.

La showgirl non si è fatta pregare due volte. “Salute, amore, soldi”: queste le richieste di Estefania Bernal alla naufraga. La Di Pietro è partita dal primo ambito: “Salute, eccola qua. Vedi? La linea purtroppo è tagliata, magari ti taglierai con qualcosa che ti comprometterà la vita”, ha svelato. “No! E’ una disgrazia!”, ha commentato la modella. Tuttavia sono giunte anche le buone notizie: “Avrai due figli meravigliosi che saranno il bastone della tua vecchiaia”, ha anticipato Carmen. “Due figli mi piacciono dai…”, ha aggiunto la Bernal che ha poi appreso dall'”oracolo” dell’Isola che troverà un fidanzato il quale sarà poi destinato a diventare suo marito. Sarà l’uomo della sua vita ma si tradiranno a vicenda, parola dell’oracolo Carmen.

