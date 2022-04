Estefania Bernal/ Con Roger Balduino a L’Isola dei Famosi 2022 scoppia l’amore?

Estefania Bernal ha fatto innamorare subito il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022, grazie anche al suo flirt con Roger, il modello che fa coppia con Cicciolina in Playa Accoppiada. Dalla timidezza mostrata nei primi giorni, sono arrivati ad un bacio in diretta, ma sarà vero amore o solo un gioco all’interno dell’Isola? Lo scopriremo solamente nelle prossime puntate. Estefania in relata nel gioco fa coppia con Nicolas Vaporidis e i due naufragi sembrano andare d’accordo, anche grazie al carattere molto pacato ed educato di lei. La modella ha instaurato un rapporto con tutti i naufraghi e va d’accordo con i compagni, a parte gli screzi avuti con Floriana. L’ex vincitrice del gf infatti accusa Estefania di essere falsa. Estefania non si è arrabbiata e il pubblico si è subito schierato a suo favore, difendendola in quanto non ha fatto nulla di male nei confronti di Floriana.

I due, Roger ed Estefania, sono protagonisti assoluti del gossip dell’isola, ma alcuni naufraghi non hanno perso tempo per poterli criticare. Zequila accusa i due di recitare, dichiara infatti che tra Roger ed Estefania è tutto falso! Antonio infatti accusa i due di aver fatto tutto per audience, in quanto Estefania gli avrebbe rivelato che Roger non le piace affatto. Estefania avrebbe dichiarato invece il suo interesse per Jeremias, che però essendo fidanzato non rientrava nei suoi desideri. Zequila non si è risparmiato per nessuno, chissà se dice la verità o sarà una strategia per rendersi interessante agli occhi del pubblico. Nel frattempo la bella argentina trascorre serenamente le sue giornate sull’Isola dei Famosi, in compagnia della sua nuova fiamma Roger, scatenando il gossip e aumentando la curiosità del pubblico da casa, sempre alla ricerca di nuovi dettagli sulla nuova coppia appena sbocciata. Per vedere quotidianamente i due è possibile seguire le dirette e vedere le notizie pubblicate sui canali ufficiali del programma.

Estefania Bernal, la polemica sulla bella dell’Isola dei Famosi

Mentre l’avventura di Estefania Bernal va avanti a L’Isola dei Famosi 2022 la ragazza è protagonista, suo malgrado, di una polemica al di fuori del reality show. In molti infatti si stanno chiedendo se sia rifatta o meno, cosa che ha fatto anche la testata CheDonna.it brava a costruire un articolo sulla sua esperienza in Honduras e molto attenta al mondo in rosa. Guardando una foto meno recente della ragazza pare che qualche ritocchino effettivamente sia stato fatto dalla donna al suo corpo già in precedenza splendido.

Sembra, ma senza per ora conferme, che il suo seno sia stato aumentato di qualche taglia così come sarebbero state gonfiate le labbra. Questo apre uno spunto di riflessione maggiore sul mondo delle donne in generale perché sicuramente è sempre più solito l’utilizzo della chirurgia estetica anche in ragazze molto giovani e belle, donne che hanno davvero poco da migliorare. Questo non è ovviamente un giudizio nei confronti della bella Estefania che però a nostro avviso era meravigliosa anche prima di quelli che sembrano degli evidenti ritocchi estetici.











