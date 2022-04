Estefania Bernal, “Con Roger siamo la coppia più bella dell’Isola”/ “Vedremo…”

Estefania Bernal conquista Roger Balduino: “Siamo la coppia…”

Estefania Bernal e Roger Balduino si godono la meritata ricompensa. All’Isola dei Famosi i due hanno vinto la prova e possono godersi il meritato riposo su un letto. Estefania è entusiasta tanto che in una clip assieme a Roger dice: “In questi giorni stavamo parlando di questa cosa”. Roger le fa eco: “Siamo la coppia più perfetta che c’è sull’Isola”. Estefania e Roger si abbracciano ma in quel momento spunta Guendalina Tavassi a fare da guastafeste a questo dolce momento. Guendalina si butta subito sul letto e dice: “Oddio, quanto è bello”. Estefania provoca Roger Balduino: “Vedremo cosa succederà questa sera che possiamo stare da soli”.

Dopo il bacio che si sono scambiati in diretta, Nicola Savino aveva ironizzato sulla loro coppia: “State facendo un esperimento per fare nascere il bambino più bello della terra?”. Estefania Bernal ha ammesso: “Trovare l’intimità in questa situazione è un po’ difficile”. E poi, rifugiandosi tra le braccia di Roger Balduino: “Sei troppo bello, sai che non sono mai uscita con un modello?”. Roger Balduino ha ammesso di avere la strana sensazione di conoscere Estefania da molto tempo: “Viviamo insieme qui da 20 giorni e sembra normale già. Vogliamo restare insieme fino alla fine, però ci siamo divisi. Lei è in coppia con un altro. Vorrei vincessimo questa isola insieme”.

Estefania Bernal e Roger Balduino, amore o strategia?

Non sempre la notorietà elevata è sinonimo di successo in un reality come L’isola dei famosi, sono ben altre doti ad essere particolarmente apprezzate dai telespettatori. Il breve percorso di Estefania Bernal dimostra quanto si possa essere incisivi nonostante una partenza senza particolari attese. La giovane ha messo subito in evidenza un grande carattere nonostante la sua esperienza sia iniziata da pochissimo tempo. In particolare, oltre a dimostrare una buona dose di impegno dal punto di vista della sopravvivenza e della convivenza, si è fatta notare per una relazione molto intima con il naufrago Roger. Tra i due sembra essere scoppiata la fiamma dell’amore, al punto che la produzione ha deciso, nel corso della sesta puntata del reality, di offrire alla ragazza la possibilità di unirsi in coppia con il ragazzo. I due hanno brillantemente superato la prova necessaria per ottenere tale ricompensa; sono riusciti in fatti a resistere appesi ad una piattaforma collocata nel mare per più di novanta secondi. Gli innamorati hanno così lasciato i rispettivi compagni di viaggio per formare una nuova coppia.

Nel momento della nomination Estefania e Roger hanno scelto di fare il nome di Clemente e Floriana, motivando la scelta principalmente per un ragionamento ad esclusione. Vista la love story che sta intrattenendo la donna nel corso di questa esperienza sull’isola, molti fan della trasmissione hanno riscontrato una discreta simpatia in suo favore. Qualcuno però teme che possa essere una scelta puramente strategica con l’obbiettivo di guadagnare numerosi consensi per andare oltre all’interno del reality. Inoltre, a prescindere dalla sua storia sentimentale iniziata in questo percorso, la donna è riuscita a fare colpo anche dal punto di vista dell’impegno. Nonostante non fosse tra le più accreditate dal punto di vista della grinta, sta invece dimostrando una grande forza di volontà nel cimentarsi in prove e missioni anche piuttosto difficili. Nelle prossime puntate ci sarà da capire l’evolversi della relazione sentimentale e se il feeling con Roger riuscirà a crescere soprattutto ora che sono in coppia. E’ atteso anche un proseguo del suo coinvolgimento dal punto di vista delle prove e delle operazioni più faticose e difficili all’interno del programma.











