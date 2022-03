Estefania Bernal confessa la sua attrazione per Roger, all’Isola dei Famosi 2022/ “Forse se arriva qua…”

Estefania Bernal e Roger Balduino, il retroscena hot: “Prima della partenza…”

Tra Estefania Bernal e Roger Balduino sembra esserci del tenero. All’Isola dei Famosi 2022 i due naufraghi si trovano separati in quanto Estefania fa coppia con Nicolas Vaporidis mentre Roger si trova a Playa Imboscada in compagnia di Jovana Svonja Djordjevic. Roger, però, continua a pensare alla bella modella e sembra già innamorato. Questo ha messo tanti dubbi nelle menti dei telespettatori: perché tutto questo sentimento se si sono appena incontrati? Il pubblico pensa che sia tutto frutto di una strategia anche perché effettivamente i due non hanno avuto modo di conoscersi. Estefania Bernal però è apparsa attratta da Roger Balduino. In un confessionale, la modella ha rivelato: “Lui è bello, è figo. Forse, se arriva qua, abbiamo del tempo per conoscerci meglio“.

Nella scorsa puntata, era presente in studio l’amica di Estefania. Ilary Blasi l’ha chiamata in causa per commentare questo flirt nascente tra Roger Balduino e Estefania Bernal. La sua amica ha però insinuato che la passione sia nata mentre i due avevano trascorso la quarantena in albergo e quindi in un momento precedente la partenza per l’Honduras. L’amica rivela che Estefania non si affeziona se prima non c’è un contatto fisico degno di nota. Questo vuol dire che c’è stato un incontro bollente tra i due. Anche Alvin sembra confermare questo retroscena. Al momento però né Estefania né Roger hanno fatto cenno a come sia scattata questa passione tra loro. La distanza aiuterà a fortificare questo sentimento o sarà solo un fuoco di paglia?

Estefania Bernal concorre all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con Nicolas Vaporidis con cui sembra aver instaurato un buon rapporto. Nella puntata di giovedì 24 marzo i due hanno modo di mostrare la loro sintonia durante la prova leader di Playa Accoppiada. I naufraghi affrontano la prova Gambe Levate, una sfida di resistenza poiché i partecipanti, posti uno di fronte all’altro, devono tenere un disco e un totem in equilibrio. La vittoria va ad Estefania e Nicolas, che prendono il posto di Jeremias e Gustavo. I due sono quindi immuni e, oltre a poter usare il fuoco per cuocere i loro pasti, dovranno decidere la seconda coppia che andrà al televoto. I nuovi leader scelgono Floriana e Antonio, che si sfideranno contro Carmen e Alessandro. Nessuno è stupito della scelta dato che Nicolas ed Estefania hanno manifestato più volte il loro astio nei confronti di Floriana.

Infatti, in Palapa, Floriana Secondi e la modella si scontrano nel fuori onda: l’ex gieffina si lamenta di non essere stata accolta nel modo giusto e di essersi sentita a disagio. Tuttavia se alcuni naufraghi l’hanno accettata, pur criticandola, invece Estefania Bernal le ha sempre parlato alle spalle. La modella, presa in causa, cerca di rispondere a tono agli attacchi molto forti di Floriana, dicendo che lei non lascia parlare gli altri e non consente a nessuno di spiegarsi. Le due battibeccano senza arrivare a nessun punto di incontro. Non solo, la Secondi afferma che la modella la critichi a causa del suo compagno, Nicolas Vaporidis, con cui Floriana si è già più volte scontrata, e si dice pronta a ricevere la nomination da loro due, come infatti poi accade.











