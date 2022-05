Estefania Bernal, costretta a lasciare Roger nelle mani dell’ex Beatriz?/ Se venisse eliminata al televoto…

Estefania Bernal ha fatto letteralmente perdere la testa a tutti, quanto visto a L’Isola dei Famosi 2022 infatti non è passato per niente inosservato. Dalla trasmissione di Mediaset sono emersi numerosi scatti che la riprendono in bikini anche nel semplice gesto di raccogliersi i capelli dopo un bagno. Fisico scolpito nel marmo la ragazza non ha un filo di grasso e non può passare un secondo piano il suo essere sempre femminile anche nell’occasione più semplice. Attenzione però perché la ragazza non è solo fisico e apparenza, anzi questo diventa argomento di contorno quando la si sente parlare. Infatti Estefania ha un bel carattere, è intelligente e riesce ad arrivare sempre e comunque agli altri naufraghi con le sue frasi sempre molto ragionate. La sensazione è che questa edizione del programma condotto da Ilary Blasi ci abbia regalato una stella destinata a risplendere e molto nei prossimi anni sia in televisione che magari anche al cinema.

Estefania Bernal finisce in nomination e rischia di essere eliminata proprio oggi che arriva l’ex fidanzata di Roger Beatriz…

Estefania Bernal si è trovata in difficoltà negli ultimi giorni a L’Isola dei Famosi infatti il cibo è sempre meno e i concorrenti hanno molta fame. Alcuni propongono di usare la zattera per provare a pescare. Estefania non è d’accordo e preferisce mangiare piuttosto che uscire al largo, dato che quasi sicuramente non troveranno nulla. Anche Edoardo la pensa allo stesso modo. Invece Roger e Nick tentano l’impresa, ma senza riscuotere molto successo. Durante la diretta si torna a parlare del triangolo Estafania – Roger – Beatriz. Quest’ultima infatti ha scritto una lettera all’ex fidanzato poiché è perplessa, delusa e amareggiata dalla relazione che Roger ha con la modella. Anche altri concorrenti continuano a dubitare della loro storia. Ilary dà la possibilità a Roger di confrontarsi con Beatriz, ma il ragazzo appare deciso e sicuro circa i sentimenti che prova per Estefania e sostiene di non voler più avere un rapporto sentimentale con Beatriz.

Negli ultimi giorni, pare che, anche se per scherzo, davanti agli occhi di Carmen, la modella si sia inginocchiata davanti a Roger e gli abbia chiesto di sposarla e di trascorrere tutta la vita con lei. Il ragazzo è stato al gioco e ha chiesto alla compagna dove fosse l’anello. Carmen, tra risate e baci, ha commentato che i due erano proprio perfetti insieme. Durante le nomination di venerdì 29 aprile, Estefania decide di nominare Carmen – come Clemente e Blind – poiché la ritiene una doppiogiochista e falsa, che non prende mai una posizione definita durante le discussoni. La modella riceve diversi voti: Nick la vede falsa e ambigua. Anche Carmen, Edoardo, Nicolas e Alessandro danno il loro voto ad Estefania. Le due naufraghe più nominate dal gruppo sono quindi Carmen ed Estefania. Il leader della settimana, Guendalina, ha il compito di scegliere il terzo nominato e decide di ricambiare il bacio e la nomination della scorsa puntata votando Blind. I nominati sono quindi Estefania, Carmen e Blind.

Ora per Estefania Bernal è arrivato il momento più difficile infatti oggi approda sull’Isola dei Famosi Beatriz, ex fidanzata di Roger, e si prepara un nuovo infuocato confronto. Scherzo della sorte inoltre essendo in nomination potrebbe uscire proprio ora che è arrivata la sua rivale in amore, cosa succederà? Sicuramente ha dato l’idea di fidarsi dei sentimenti di Roger che per ora nei confronti avuti con l’ex ha sempre dimostrato una certa insofferenza ai suoi atteggiamenti. Ma sarà davvero così











