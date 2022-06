Estefania Bernal/ Da Scherzi a Parte al tormentone con Roger Balduino all’Isola e..

Estefania Bernal protagonista in tv: dall’avventura a Scherzi a parte all’Isola dei famosi

Negli ultimi tempi Estefani Bernal si è ritagliata una spazio importante nel panorama televisivo italiano. La stupenda Miss Argentina è stata protagonista negli studi di Scherzi a Parte nel corso del 2021 e quest’anno ha regalato soddisfazioni all’Isola dei Famosi 2022. Per quanto riguarda il famoso programma condotto da Enrico Papi, la fotomodella si è prestata a scherzi davvero irriverenti, mostrando intraprendenza, ironia e soprattutto tanta voglia di divertirsi. Ricordiamo di averla vista all’opera nei panni di un’inflessibile vigilessa spagnola, intenta a multare soggetti a caso, con motivazioni alquanto improbabili. E poi, ancora, nei panni di una turista argentina a Milano che pensava di essere a Roma.

All’Isola dei Famosi 2022, molto probabilmente, Estefania Bernal si è divertita un po’ meno, pur avendo vissute emozioni fortissime e contrastanti. A cominciare dalla storia d’amore – se così possiamo chiamarla – con Roger Balduino, partita in quarta per poi naufragare al primo soffio di vento. Con il brasiliano la Bernal non ha mai chiarito del tutto certe incomprensioni, di sicuro però non ha impiegato troppo tempo per voltare pagina. Negli ultimi giorni dell’Isola, infatti, la showgirl si è avvicinata sensibilmente ad un altro concorrente e naufrago, Edoardo Tavassi. In tanti sono curiosi di sapere se tra i due ci saranno sviluppi o se tutto sfumerà in un nulla di fatto.

