Estefania Bernal delusa da Roger Balduino/ “Se hai chiuso con Beatriz…”

Estefania Bernal delusa da Roger Balduino: “Beatriz è stata importante ma…”

Estefania Bernal è delusa da Roger Balduino. Il modello ha trascorso alcuni giorni sull’Isola insieme alla sua ex Beatriz Marino. Le sue idee appaiono confuse tanto che Roger non sa chi scegliere tra Beatriz e Estefania: “Ovvio che lei è ancora tanto innamorata di me. Sì sono stato io a lasciarla e dire basta. Se dovessi scegliere tra Bea ed Estefania sarebbe difficile. Poi è scontato che se vedessi Beatriz che si invaghisce di un altro concorrente mi darebbe tanto fastidio. Lei è stata la mia ragazza più importante e mi fa perdere la testa. No, non sono innamorato di Estefania e nemmeno di Bea, però mi piace. Este la conosco qua dentro e non so com’è fuori dovrei conoscerla meglio”, ha detto. Dopo aver fatto sentire queste confessioni a Estefania, la ragazza è crollata.

Estefania Bernal è rimasta delusa dalle parole di Roger Balduino e ha detto: “Ho sentito tutto, infatti volevo venire qui per capire cos’era successo tra lui e Beatriz. Volevo sapere se lui era ancora innamorato di lei, sai che tutto può cambiare. Che idea mi sono fatta ascoltando lui che è confuso? Capisco che non sia innamorato, ci conosciamo da poco più di un mese. Io sto pensando che possa succedere ancora qualcosa tra di loro. Poi le risposte di Roger non erano chiare del tutto. Mi Sembrava quasi come se volesse giustificarsi con entrambe. Scusami Roger, ma non sei stato affatto chiaro. Non ti dico che dovevi dire di essere innamorato di me, ma se hai chiuso con lei non dovevi dire che sei geloso e le altre cose. Dalle tue frasi non sembrava una storia chiusa del tutto. Io ora mi sento in mezzo e voglio sapere tu cosa pensi e vuoi”. Roger Balduino ha ammesso di aver scelto Estefania anche se in molti pensano che il modello stia fingendo.

Roger Balduino sceglie Estefania Bernal ma sui social…

In seguito ad un inizio travagliato all’Isola dei Famosi, Estefania Bernal si lascia conoscere facilmente per il suo carattere molto pacato, ma il nodo centrale di questa sua esperienza risulta comunque la sua tresca amorosa con il naufrago Roger Balduino con il quale, in circa trenta giorni di Isola, stringe un rapporto che è possibile definire ben saldo. In seguito all’eliminazione – avvenuta nell’ultima puntata – Estefania Bernal deve abbandonare temporaneamente Playa Palapa in seguito ad una smaccante sconfitta al televoto, raggiungendo definitivamente Licia Nunez con la quale non aveva precedentemente un buon rapporto. Nel dispiacere dei suoi compagni, tuttavia, Estefania lascia il suo cuore – Roger – nelle mani della sua ex fidanzata, senza possibilità di richiedere un confronto che lo spirito dell’isola le concederà solamente in quest’ultima puntata. Il dado è definitivamente tratto ed i giochi sono fatti: tre sedie sono poste su Playa Palapa per il confronto diretto con dei sentimenti che devono trovare risposta, specialmente quelli di una Estefania Bernal che vuole sentirsi dire finalmente parole di conforto da quella persona che, per quanto consapevole non sia innamorata, deve almeno mostrare lo stralcio di una strada intrapresa, scegliendo tra la nuova fiamma (lei, appunto) e Beatriz.

Durante il daytime, come mostrato dall’RVM in diretta, Roger viene chiamato dallo Spirito dell’Isola alla ricerca di un tesoro misterioso (una collana) che avrebbe dovuto poi, successivamente, decidere quale delle due belle donare. Non è una operazione semplice per lui in quanto significherebbe toglierlo dalla posizione di impasse nella quale egli ha agito lungo questo suo breve arco narrativo ma, alla fine, sotto l’impulso (e quasi la costrizione) dei due opinionisti, Roger sceglie la sua nuova fiamma, chiudendo -pare- le porte in faccia alla sua ex fidanzata. Ma il pubblico non è totalmente d’accordo e definisce, ogni giorno di più, i tratti di un personaggio che – come è stato più volte detto – ci tiene a tenere un piede in due scarpe e gode della posizione di ambiguità che questo doppio rapporto gli concede. Dopo il confronto con Roger, fa ritorno in Playa Sgamada una Estefania Bernal che sembra ben contenta dei chiarimenti che ha avuto modo di guadagnare in bisaccia, ma resterà comunque nelle mani del pubblico la scelta se lei dovrà continuare questa esperienza oppure ritornare in Italia, negli studi Mediaset.











