Estefania Bernal e Edoardo Tavassi ai ferri corti/ “Hai fatto finta di…”

Estefania Bernal è tornata a criticare Roger Balduino. Dopo che il modello aveva ammesso di aver fatto un errore nel pianificare la loro relazione all’Isola dei Famosi, Estefania è tornata all’attacco. Estefania infatti l’ha smascherato sottolineando come Roger abbia fatto di tutto per apparire come vittima: “Secondo me se né approfittato tantissimo di farsi passare per la vittima, perchè non lo ritengo sincero”. Ad attaccare però Estefania Bernal ci ha pensato Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina aveva anticipato agli altri naufraghi: “Non sarò mai così sincero come oggi. L’occasione per vomitare addosso una serie di cose non carine”.

Edoardo Tavassi stanco delle prese in giro di Estefania si è sfogato: “Una serie di ca**ate una dopo l’altra, sei entrata facendo finta di far coppia con Roger, è una presa in giro per tutti quanti e per l’intelligenza nostra, il tuo soprannome per noi è mentirosa”. Roger Balduino dal canto suo è piaciuto invece agli altri naufraghi che ne hanno sottolineato il suo essere cristallino e limpido: “Dalla parte mia chiederò scusa a tutti quanti per la ca**ata che abbiamo fatto insieme io e Estefania, mi spiace davvero, scusate, mi sento più libero”. A non fargli i complimenti è stata Estefania che ha preferito allontanarsi dal resto del gruppo per poi spiegare: “Me ne vado perché non avevo voglia di abbracciarlo”.

Come finirà tra Estefania Bernal e Roger Balduino?

Lunedì 23 maggio, durante la diretta, Estefania Bernal e Roger sono accusati di aver architettato la loro relazione. Sono stati proprio i diretti interessati ad aver ammesso che la loro conoscenza era iniziata come un gioco e una finzione. I compagni hanno criticato la modella per aver pianificato tutto, mentre si sono dimostrati più indulgenti verso Roger dato che l’hanno visto davvero ferito in seguito alla fine della relazione con Estefania e pentito delle sue azioni. Ilary Blasi manda in onda un video riassuntivo in cui emerge come molti compagni, quali Edoardo, Guendalina, Maria Laura, Luca, Nicolas e Lory, abbiano criticato fortemente il comportamento della modella. Ilary Blasi intavola il discorso con i naufraghi della Palapa: Edoardo sostiene che, pur avendo sempre dubitato del modello, con questo comportamento, l’ha rivalutato molto. Anche Guendalina è dello stesso parere e ammette che Roger le ha fatto molta tenerezza, nonostante continui a dubitare di lui. Estefania dal canto suo cerca di difendersi, accusando Roger e dando a lui la colpa poiché non è vero che è innamorato di lei, ma si sta comportando così solo per fini strategici. Inoltre, rivendica di non aver finto i sentimenti che provava per lui e di essersi sentita presa in giro quando è comparsa sull’isola Beatriz, l’ex fidanzata del ragazzo.

Estefania Bernal conclude confermando di aver già espresso la sua opinione e che solo lei sa quello che davvero prova o ha provato per il giovane. Roger ribadisce di essere dispiaciuto, di aver provato dei sentimenti per la ragazza, ma di non volerci più avere nulla a che fare. Durante la serata, Alvin comunica le decisioni dei naufraghi veterani rispetto alla domanda posta dallo Spirito dell’Isola qualche giorno fa, ossia voler continuare il percorso nell’edizione più lunga della storia del programma o abbandonare per sempre il reality. Estefania decide di rimanere poiché, arrivata fino a questo punto, non le sembra giusto mollare. Nel corso della nomination, Estefania nomina Roger alla luce di come sono andate le cose. Anche Pamela opta per il modello. I due naufraghi in nomination sono Maria Laura e Roger. Estefania invece, nonostante sia criticata dall’intero gruppo, è immune, insieme a Pamela, Luca e Marco Maccarini, poiché ha vinto la prova immunità. Prosegue quindi la partecipazione all’Isola dei Famosi.











