Estefania Bernal e la dedica romantica di Roger Balduino/ Innamorati? “Il destino ci riserva…”

Tra Estefania Bernal e Roger Balduino c’è del tenero. All’Isola dei famosi già è stato servito il primo gossip. Durante Mattino Cinque l’opinionista Andrea Alajmo aveva lanciato la bomba: “Posso subito tranquillizzare Lory… Estefania Bernal è interessata ad un altro lì… A lei piace Roger, il modello brasiliano. Sono iniziati i filarini… vediamo come procede tra di loro, anche perché sono divisi adesso”. In queste ore però Roger non ha fatto altro che pensare a Estefania. Pur dovendo convivere con Jovana, Roger non ha fatto mistero di voler fare questa esperienza assieme a Estefania. Ha infatti deciso di farle una dedica romantica sulla spiaggia: “Il destino riserva qualcosa in più per noi”. Roger è stato colpito dal suo modo di essere e ammette: “Sembra una persona vera”. Estefania Bernal è stata soprannominata la nuova Belen Rodriguez.

A quanto sappiamo, Estefania Bernal non è fidanzata. Non ci sono foto recenti che la ritraggono in compagnia di un ragazzo o che facciano pensare che al momento ci sia una persona speciale nella sua vita. Non si hanno notizie nemmeno riguardo il suo passato sentimentale. Forse la nuova avventura all’Isola dei Famosi sarà l’occasione giusta per raccontare qualcosa in più riguardo questo aspetto della sua vita, finora lontano dai riflettori. Non sappiamo se tra loro nascerà una storia perché sicuramente l’attrazione fisica non manca. Anche Estefania è interessata a Roger. Pertanto ci sono tutti i presupposti per parlare della prima storia d’amore all’Isola dei Famosi.

A poche ore dal debutto della nuova edizione dell’Isola dei famosi, non smette di far parlare di sè Estefania Bernal. La bellissima ventiseienne modella argentina pare essere la protagonista del primo flirt targato Isola dei famosi 2022. Durante la prima puntata in prime time della trasmissione condotta da Ilary Blasi, l’amica di Estefania presente in studio, l’influencer Cloè D’Arcangelo ha insinuato come la Bernal avesse già puntato qualcuno all’interno del cast del reality show. ”Penso sia Roger’‘ ha asserito Cloè, riferendosi al ventinovenne modello brasiliano Roger Balduino. La vicinanza tra Estefania Bernal e Roger Balduino è stata confermata anche dal paparazzo Antonio Alajmo. Quest’ultimo, intervenuto nel programma di Canale Cinque Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, ha detto ”a Estefania piace Roger, il modello brasiliano, staremo a vedere come procederà tra i due anche perché al momento sono divisi”.

Questa divisione è figlia della provvisoria eliminazione di Roger Balduino dall’Isola dei famosi: il brasiliano, insieme alla modella serba Jovana Svonja Djordjevic, moglie del calciatore Filip Djordjevic, è relegato su Playa Sgamada dopo la sconfitta al televoto contro la coppia formata dalla stessa Estefania Bernal e dall’attore Nicolas Vaporidis. Non si conosce ancora il destino di Roger e se quindi lui ed Estefania si rincontreranno per vedere come continuerà questo loro flirt. Ma Antonio Alajmo durante il suo intervento a Mattino Cinque ha anche aggiunto la frase ”Lory può stare tranquilla”. Questo è un chiaro riferimento a Lory Del Santo, che è anche lei tra i naufraghi dell’Isola dei famosi in coppia con il fidanzato Marco Cucolo. Ed è proprio Marco a non far stare tranquila Lory: la showgirl ha il timore che la bellezza e il fascino di Estefania non siano passati inosservati agli occhi di Marco e sente che tra Estefania e Marco ci sia una certa vicinanza. Ma sembra ormai certo che Estefania abbia testa e occhi soltanto per Roger, anche se a distanza. Estefania si è rivelata tra le grandi protagoniste di questi primi scampoli di Isola, tra il flirt con Roger, le attenzioni di Marco e l’accoppiamento con Nicolas, suo compagno di gioco ufficiale per questa avventura a Cayo Cochinos. L’estro e l’esuberanza alla Bernal non mancano assolutamente e vedremo cosa ci riserverà nel prosieguo della sua permanenza sulle spiagge dell’Honduras.











