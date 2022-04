Estefania Bernal e Roger Balduino, amore o strategia?/ Sul web crescono i sospetti…

Estefania Bernal e il mistero della lavagnetta, il web insorge

All’Isola dei Famosi scoppia il mistero delle lavagnette e Estefania Bernal finisce nell’occhio del ciclone. In occasione della scorsa puntata, ai naufraghi è stata consegnata una lavagnetta che ha consentito di decidere la propria sorte. Ilary Blasi aveva infatti comunicato che ad ogni concorrente era data libertà di scelta sul fatto di poter proseguire l’avventura singolarmente o in coppia. Ogni concorrente avrebbe dovuto apporre una X sotto coppia o singolo. Nicolas Vaporidis e Ilona Staller hanno deciso di proseguire il gioco separatamente, Jeremias e papà Gustavo Rodriguez invece hanno espresso la volontà di continuare a giocare insieme, così come Roger ed Estefanìa e Guendalina e suo fratello Edoardo Tavassi. Infine anche Blind e Nick hanno scelto di continuare separatamente.

Sui social però alcuni hanno notato un dettaglio. Sembra infatti che Estefania Bernal avesse deciso di proseguire la sua avventura senza Roger. La modella aveva apposto la X sotto singolo e quando Ilary però le ha chiesto di girare la lavagnetta la X è comparsa sotto coppia sottolineando la volontà di proseguire con Roger Balduino. Agli utenti dei social non è passato inosservato il gesto della modella: “Estefanìa aveva preso in considerazione di staccarsi da Roger” ha scritto qualcuno sui social, notando come sulla sua lavagnetta si intraveda una X poi cancellata”, ha scritto qualcuno. “Scelgono di stare in coppia perché fondamentalmente da soli non sanno fare niente” ha azzardato qualcun altro, “Lui che disegna un cuore e lei che aveva sbarrato “singolo”, ma poi ci ha ripensato”, ha scritto un altro utente. Insomma, la buona fede di Estefania è stata messa in dubbio.

Estefania e Roger Balduino, sul web crescono i sospetti

Sul web però sono molti a sospettare sulla coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. Anche Antonio Zequila nella scorsa puntata ha smascherato Estefania Bernal. Zequila ha infatti rivelato che Estefania sarebbe interessata a Jeremias: “Vorrei parlare con Estefania. Lei in albergo quando stava parlando, io ho ascoltato tutto. Lei ha detto chiaramente ‘a me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’. E c’erano anche diverse persone testimoni. Come non è vero? L’ha detto a Milano in albergo e c’era Roberta e anche altri. Hai detto che volevi Jeremias e che ti dispiaceva che era fidanzato. Per una volta ammetti la verità. Non essere sempre ipocrita e falsa. Le tue parole sono state ‘che ce faccio con Roger? Ma che è un uomo lui?’ Questa è la pura verità. Oh sei falsa fino alla fine, incredibile. Cosa voglio? Che tu dica la verità a tutti. Eravate in corridoio ed ho sentito tutto”. Roger Balduino non ha però creduto alle parole dell’attore ma Zequila ci è andato giù pesante: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità”, ha sentenziato. Insomma sul web aleggia il sospetto che Estefania Bernal e Roger Balduino stiano insieme solo per strategia.

