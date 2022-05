Estefania Bernal e Roger Balduino è guerra!/ Piovono accuse: “Vuole giocare con me”

L’isola dei famosi 2022, Estefania Bernal e Roger Balduino al confronto di coppia

Quando ormai manca poco alla nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, attesa per la prima serata del 16 maggio 2022 su Canale 5 si rinnova il consuetudinario appuntamento tv del daytime pomeridiano del reality honduregno. Nel rinnovato appuntamento tv del reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti a bordo campo, Nicola Savino e Vladimir Luxuria e l’inviato dall’Honduras Alvin, trapelano le esclusive immagini della crisi d’amore che sembrano vivere i piccioncini vip del reality honduregno, Estefania Bernal e Roger Balduino, un momento tv che potrebbe voler essere il preludio di una rottura annunciata tra i due piccioncini del reality.

Estefania Bernal e Roger Balduino avevano un piano?/ "C'entra Uomini e Donne…"

Questo accade dopo lo sbarco momentaneo in Honduras dell’ex storica di Roger, Beatriz Marino, che nella “mission impossible” honduregna – di riconquistarsi le attenzioni del modello- ha fallito, per poi tornare a casa con l’amaro in bocca. Ma il fantasma di Beatriz nella vita di Roger sembra affacciarsi ancora in modo prepotente, tanto che Estefania lancia ora accuse velate di una strategia di gioco in atto ai danni dei suoi sentimenti, complice l’ex storica di lui.

Roger Balduino, infortunio alla caviglia: come sta?/ Alvin:“Distorsione e tutore”. Lascia l'Isola dei famosi?

Beatriz e le accuse a Roger: la reazione del modello a L’isola dei famosi 2022

“Questa cosa che dicono chi preferisci Estefania o Beatriz, cioè, che risposta devo pensare… “, dichiara del tutto turbata, quindi, la bella e magnetica Estefania Bernal, a cui Roger Balduino replica rispendendole l’accusa di strategia: “Lei è stata la prima a dire dai giochiamo su questa cosa dell’amore”. A questo punto, come emerge del rinnovato daytime de L’isola dei famosi 2022, poi, Estefania infierisce su Roger: “La nostra relazione è nata per un’attrazione fisica, ma è lui che vuole giocare con me per arrivare fino alla fine”. Insomma, a detta di Estefania Roger starebbe giocando ai danni dei suoi sentimenti, lasciando intendere che possa esserci di mezzo anche la complicità di Beatriz Marino, ex del modello. Ma sarà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Roger Balduino abbandona l'Isola dei Famosi 2022?/ Come sta dopo l'infortunio

© RIPRODUZIONE RISERVATA