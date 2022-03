Estefania Bernal e Roger Balduino/ È scoccata la scintilla a L’Isola dei Famosi 2022?

Estefania Bernal sta vivendo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con Nicolas Vaporidis. I due naufraghi sembrano andare d’accordo, lei è molto carina ed educata, riesce a mantenere un buon rapporto di convivenza con tutti, quasi tutti perché con Floriana ha avuto un acceso diverbio. L’ex gieffina le ha dato della falsa, solo perchè è in coppia con Nicolas e chi sta con lo zoppo impara a zoppicare. Estefania non s’è l’è presa più di tanto, ha però chiesto a Floriana cosa le ha fatto per giudicarla una falsa, non si può arrabbiare con tutti, impedendo agli altri di parlare. La Secondi ha replicato che gente come lei non la lascia parlare. Il pubblico si è schierato dalla parte della modella che in pratica non ha commesso nulla di scorretto nei confronti di Floriana.

Estefania nei giorni scorsi ha ricevuto un messaggio in bottiglia da parte di Roger Balduino. Pare che tra i due naufraghi ci sia più di un’amicizia, hanno cominciato a conoscersi durante il viaggio che li ha portati in Honduras. È stato un colpo di fulmine e da subito sono entrati in confidenza. La modella ha confidato ai naufraghi che potrebbe anche innamorarsi di Roger. Il pubblico ha notato che questo sentimento è già scoppiato, perchè appena Roger si è unito al gruppo degli Accopiadi, è andato subito ad abbracciare la bella modella. La storia d’amore intriga il popolo del web e già immagina di perdersi nelle belle scene sentimentali incorniciate dai bei tramonti dell’Honduras.

La tenacia di Estefania Bernal protagonista a L’Isola dei Famosi 2022

Estefania Bernal nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha dimostrato di avere tenacia, alla prova ricompensa ha dato il meglio di sé per aiutare i suoi compagni di squadra a vincere tutti i premi. Con grande sforzo il gruppo è riuscito ad aggiudicarsi: maschera, olio, sale, machete e corda. Per la seconda volta consecutiva la modella è leader ma a guadagnare il titolo è stato Nicolas che all’ultimo momento è riuscito a strappare la vittoria a Jeremias.

Da leader ha mandato al televoto la coppia Clemente-Laura. In realtà la scelta è stata di Vaporidis, lei avrebbe preferito nominare qualcun altro. Roberta che è diventata sua amica l’ha rimproverata dicendole di far sentire anche la sua voce, se è in coppia con Nicolas le decisioni vanno prese insieme, anche la scelta di chi mandare al televoto.

