Estefania Bernal e Roger Balduino, flirt a L’Isola dei Famosi?/ Alajmo “Lui le piace”

Estefania Bernal punta Roger Balduino. Il clamoroso gossip relativo a “L’Isola dei Famosi”, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e iniziato nella serata di ieri, lunedì 21 marzo 2022, è stato lanciato da Andrea Franco Alajmo in occasione della puntata odierna di “Mattino Cinque News”, durante uno dei suoi consueti collegamenti audiovisivi con lo studio di Federica Panicucci. Tutto ha avuto inizio quando si è cominciato a parlare di un’altra naufraga, Lory Del Santo, che in Honduras non ha perso occasione per lanciare una frecciata nei confronti dell’avvenente modella.

Infatti, la donna ha sottolineato che “la bellezza sfiorisce con gli anni” e tra gli opinionisti della Panicucci c’è stato chi ha pensato a una sorta di offensiva preventiva da parte di Lory, intimorita dal fatto che il lato estetico di Estefania Bernal potesse conquistare gli occhi e il cuore del suo giovane fidanzato, Marco Cucolo. Un’ipotesi che però è stata smantellata pochi secondi dopo da Alajmo, il quale, come detto, ha rivelato l’esistenza dell’attrazione di Estefania nei confronti di un altro protagonista di questa edizione del programma…

ESTEFANIA BERNAL E ROGER BALDUINO: NASCE UN AMORE A L’ISOLA DEI FAMOSI?

Alajmo, a “Mattino Cinque News”, ha asserito, senza fare troppo ricorso alla retorica e andando dritto al punto, che la bella Estefania Bernal si sarebbe presa una cotta per Roger Balduino. Queste, nel dettaglio, sono state le sue (poche) parole: “Estefania è interessata a Roger, il modello brasiliano… Già iniziano i primi filarini all’Isola!”.

Per sapere se questa presunta infatuazione verrà confermata dai fatti e se verrà ricambiata, occorrerà attendere un po’ di tempo. Inoltre, il paparazzo ha invitato a prestare massima attenzione alle dinamiche che si svilupperanno nei prossimi giorni sulle assolate spiagge honduregne: “Vediamo come procede tra loro, anche perché sono stati divisi, adesso”. Infatti, Estefania Bernal si è salvata al televoto flash in coppia con Nicolas Vaporidis, mentre Roger Balduino e Jovana Djordjevic sono finiti su Playa Esgamada, che nelle scorse edizioni era segreta agli altri concorrenti, ove gareggeranno in solitaria.

