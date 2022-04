Estefania Bernal e Roger Balduino in crisi?/ Dopo il provvedimento disciplinare è finito l’amore?

Estefania Bernal: la prima a infrangere il regolamento delle Tribù

Estefania Bernal, sull’Isola dei famosi 2022, è rimasta in coppia con Roger Balduino. Nella scorsa puntata i due modelli hanno vinto la prova contro le altre coppie che avevano espresso il desiderio di restare unite, aggiudicandosi così la possibilità di continuare insieme l’avventura all’Isola. Da lunedì, infatti, le coppie sono state sciolte e i naufraghi sono stati divisi nelle due tribù Tiburòn e Cucaracha. Ora una delle regole principali è quella che nessun membro di una può parlare con l’altra. La prima a infrangere questa regola è stata proprio Estefania che durante la notte ha interagito col gruppo dei Cucaracha mentre Guendalina e Carmen di Pietro stavano parlando del cibo che scarseggiava. Poco dopo è arrivato il provvedimento disciplinare ai danni della tribù Tiburòn: “Durante la notte Estefania ha trasgredito la regola di non comunicare con la tribù avversaria, ovvero i Cucaracha. Per questo motivo lo spirito dell’Isola spegnerà per 24 ore il fuoco nell’accampamento dei Tiburòn”.

Estefania Bernal ha deluso Roger Balduino?

Estefania Bernal ha accolto divertita la punizione e non ha preso seriamente le richieste di chiarimento dei suoi compagni. Il primo a reagire male è stato Roger Balduino, che si è allontanato dal gruppo visibilmente infastidito. “Pentiti, per lo meno”, ha detto Ilona Staller alla modella.“Ci spengono il fuoco per colpa tua e tu ridi. Non c’è niente da ridere!”, è sbottato Blind. L’unica a prendere le difese della modella è stata Licia Nunez, ultima arrivata sull’Isola dei Famosi 2022, ma Blind l’ha invita a tenersi fuori dalla discussione: “Tu sei qua da un giorno e qui c’è gente che non mangia da un mese. Non ti intromettere nella discussione!”. Estefania alla fine ha chiesto scusa ai compagni di avventura, che per colpa sua si sono ritrovati per 24 ore senza fuoco e quindi anche senza cibo. Sui social c’è chi ha notato un raffreddamento di Roger nei confronti della bella Estefania: “Secondo me a Roger sta scendendo un botto Estefania prima per la cosa del pesce che ha mangiato 2 volte e lo ha negato poi lo ha ammesso, poi per questa cosa del parlare con l’altra squadra, per me non la sopporta più”.

