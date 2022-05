Estefania Bernal e Roger Balduino rivelazione hot, “Si sono appartati”/ Dubbi…

Estefania Bernal e Roger Balduino smascherati da Guendalina Tavassi: “Si sono isolati e…”

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi. Roger Balduino e Estefania Bernal sono stati smascherati nella scorsa puntata da Guendalina Tavassi. I due naufraghi non hanno mai convinto pienamente il pubblico sulla loro storia d’amore e in molti li hanno accusati di aver montato la relazione per visibilità. Estefania Bernal aveva deciso di chiudere con Roger Balduino definendolo falso. Il parere della modella sul naufrago era cambiato dopo che in Hounduras era arrivata l’ex fidanzata Beatriz. Roger era apparso confuso e in quell’occasione Estefania aveva iniziato a dubitare di lui. Guendalina Tavassi si è però insospettita dopo aver notato dei strani movimenti notturni. Estefania e Roger si sono però prima a vicenda accusati di aver cercato di mettere su una storia d’amore per le telecamere. Di questo presunto piano ha parlato più volte Antonio Zequila, non appena è stato eliminato al televoto. Oggi ci pensa Guendalina a rompere gli schemi: “Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perc…ndo entrambi”.

Guendalina li ha inchiodati rivelando di averli visti nella notte incontrarsi dietro la scogliera a parlare. Dopo le liti di fronte alle telecamere di questi giorni, Roger ed Estefania si sarebbero poi appartati a confrontarsi su qualcosa. A confermare la sua versione dei fatti Pamela Petrarolo: “Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte”, dichiara. La Bernal tenta di difendersi, ma le sue parole ormai volano via col vento. Roger conferma gli incontri, specificando di aver chiesto lui stesso a Estefania di parlare senza telecamere per chiarire.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi, Nicola Savino è poi intervenuto per chiedere a Roger Balduino maggiori dettagli sulla vicenda. “Mi ha chiesto scusa, mi ha detto che si pente di tutto”, afferma Estefania, la quale confessa di sentirsi ferita e di non riuscire a tornare indietro. “Ma ferita di cosa, hai detto che volevi fingere una relazione”, tuona invece Guendalina, ricevendo il pieno appoggio del pubblico e non solo. Vladimir Luxuria non crede più alle parole dei due naufraghi e tuona: “Può essere una tattica fingere di formare una coppia. Invece tu Roger hai svelato che è stata Estefania a proporti di fare questa relazione. Anche Alessandro poteva farlo con Marialaura, ma subito ha detto ‘non provo niente per te e quindi vado da solo’. Le cose le avete fatte in due”.

Estefania ha provato però a difendersi dalle accuse: “Io non ho mai chiesto a Roger di fare coppia. Lui ha detto: ‘Voglio sfruttare Estefania un mese dopo l’Isola per lavorare insieme a lei”. Roger Balduino ha smentito queste parole ma Ilary Blasi lancia la provocazione: “Senza telecamere non vi siete chiariti, mi sa che avete fatto altro, visto che state parlando ancora di questa situazione”. Guendalina Tavassi insinua il dubbio che tra loro sia successo qualcos’altro: “Dietro uno scoglio che ci vai a parlare con lui tutta la notte?”. Tra Roger e Estefania non è ancora del tutto chiaro ma anzi i sospetti aumentano sempre di più.











