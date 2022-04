Estefania Bernal e Roger Balduino/ Unica coppia che non scoppia all’Isola dei Famosi?

Sull’Isola dei Famosi 2022 è nata una coppia. Dopo il primo bacio, Estefania Bernal e Roger Balduino si sono avvicinati sempre di più e, dopo aver formato anche una coppia nel gioco, complice un letto sul quale hanno dormito fino alla scorsa notte, si sono lasciati andare alla passione. Insieme, trascorrono tanto tempo e combattono la fame con baci, abbracci e sorrisi. Sempre più uniti e complici, i due, questa sera, potrebbero diventare rivali. Come svelano le anticipazioni della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, questa sera, Ilary Blasi annuncerà una scelta degli autori che cambierà tutto ovvero quella di sciogliere tutte le coppie.

Carmen Di Pietro e Alessandro, Edoardo e Guandalina Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, legati da un rapporto di parentela strettissimo, si ritroveranno a giocare l’uno contro l’altro. Mamma contro figlio, fratello contro sorella, padre contro figlio, saranno le nuove dinamiche dell’Isola. Anche Estefania e Roger, così, si ritroveranno l’una contro l’altra. Anche se potrebbe esserci un colpo di scena.

Estefania e Roger continuano a formare una coppia all’Isola dei Famosi 2022?

Estefania e Roger sono sempre più uniti e, tra i due, sta nascendo un sentimento che sta facendo sognare i fan dell’Isola dei Famosi 2022. Felici per aver avuto la possibilità di formare una coppia anche nel gioco, come reagiranno di fronte alla scelta degli autori di sciogliere tutte le coppie? Per scoprirlo dovremo aspettare l’inizio della puntata. Tuttavia, Ilary Blasi potrebbe mettere Estefania e Roger di fronte ad una sfida o ad una scelta difficile per poter continuare a formare ancora una coppia.

Cosa accadrà, dunque, tra i due naufraghi? Le dinamiche di gioco incideranno sui sentimenti che stanno anscendo? Estefania e Roger continuano a godersi la passione che li ha travolti in attesa di scoprire le ultime novità.











