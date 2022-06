Estefania Bernal flirt con Edoardo Tavassi?/ Lui scherza: “Ci stavi provando”

Estefania Bernal: la verità sul rapporto con Roger Balduino

Estefania Bernal, eliminata a un passo dalla finale, è stata senza dubbio un personaggio molto controverso dell’Isola dei Famosi 2022. La modella argentina ha fatto molto discutere per la sua storia fake con Roger Balduino. La coppia ha funzionato poche settimane, poi il modello brasiliano in diretta ha confermato che la loro relazione era stata costruita per gioco, per strategia. Roger ha sempre sostenuto di essersi poi innamorato della bella Estefania. Ieri sera, durante la semifinale, Estefania Bernal è arrivata in studio ed è subito stata interrogata sul suo rapporto con Roger: “Tutto è iniziato per strategia, ma poi c’è stato sentimento. Lui è un ragazzo al quale voglio molto bene. Poi mi sono divertita tantissimo. Io e lui ci siamo conosciuti poco prima de L’Isola. Abbiamo fatto… no questo non si può dire. L’ho conosciuto in aeroporto e poi in hotel in Honduras. Siamo stati benissimo, poi però sull’isola le cose non sono andate bene e l’avete visto. La relazione si era contaminata un po’…”.

Guendalina e Edoardo Tavassi lettera a Nicolas Vaporidis:"sei un fratello"/ Pubblico diviso, legame vero?

Estefania Bernal: flirt con Edoardo Tavassi?

Estefania Bernal ha così ribadito il suo affetto per Roger Balduino, che però non è sembrato pienamente convinto delle parole della modella argentina. Ma secondo alcune indiscrezioni sembra che durante gli ultimi giorni in Honduras, nel resort dopo l’eliminazione, la modella fosse interessata anche a Edoardo Tavassi. È stata Vladimir Luxuria ha tirare in ballo il presunto flirt tra i due: “La mia fruttivendola mi ha detto che ultimamente le attenzioni di Estefania erano rivolte verso un altro naufrago. Questo ragazzo, dopo aver avuto un taglio di capelli diverso, ha risvegliato l’Africa in Estefania”. Ilary Blasi ha così citati alcuni titoli di giornale che avrebbero parlato di questo avvicinamento tra i due: “Flirt nel resto dopo l’eliminazione per Estefania ed Edoardo?”. La modella ha cercato di sdrammatizzare: “Uno non può scherzare tranquillamente che poi uno pensa che ci stai provando. Questo è terribile”. Edoardo Tavassi ha chiuso l’argomento buttandola in caciara: “No, tesoro ci stavi provando palesemente, non potevi resistermi”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi in studio all'Isola: "Infortunio? Sto benissimo"/ Il web accusa: "Tutto pilotato!"Pronostici vincitore Isola dei Famosi 2022/ Il ritiro di Edoardo Tavassi cambia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA