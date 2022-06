Estefania Bernal innamorata? Tra Edoardo Tavassi e Roger Balduino…/ “Vorrei…”

L’isola dei famosi 2022, Estefania Bernal eliminata prima della finale: l’intervista

Rivelatasi una degli eliminata ad un passo dalla finale de L’isola dei famosi 2022, Estefania Bernal si è intrattenuta in Honduras per un’ultima intervista honduregna, in replica ai quesiti e alle curiosità dei fan. Tra una dichiarazione e l’altra, nel nuovo intervento post-L’isola dei famosi 2022, la modella argentina si palesa in particolare al centro di due fuochi, ovvero Edoardo Tavassi e Roger Balduino, i naufraghi con cui la sexy Bernal ha condiviso il percorso del naufragio isolano.

Estefania Bernal, "Sono rimasta tutti denti"/ La strana reazione allo specchio...

“Cosa pensi di Edoardo?” – è uno dei quesiti giunti per Estefania Bernal nell’intervista, che la vede protagonista in Honduras. E di tutta risposta Estefania fa sapere quanto segue, senza nascondere un’attrazione verso il fratello di Guendalina Tavassi: “Edoardo è diventato un gran figo! Siamo amici ma mai dire mai ecco. Mi piace è diventato veramente un figo”.

Edoardo Tavassi "2 di picche" a Estefania, notte da single/ "Mercedes? Mi piace ma.."

Estefania Bernal contesa tra Roger e Edoardo?

Ma non è tutto. Nel corso della sua esperienza honduregna, Estefania Bernal si è resa protagonista anche di un flirt con Roger Balduino. I due sono apparsi da subito molto complici e particolarmente compatibili tra loro, lasciando trasparire una spiccata passionalità di coppia. E, non a caso, un fan chiede all’intervistata nell’ultimo intervento, poi, se lei abbia intenzione di rivedere Roger Balduino non appena rientrata a Milano dall’Honduras. La risposta è presto data dalla modella: “certo, ho piacere ad incontrare Roger e ce lo siamo già detti che appena tornati entrambi ci saremmo sicuramente visti”.

Estefania 'ci prova' Edoardo Tavassi "Con me hai chances"/ Maria Laura la avverte: "Mercedesz è gelosa"

Che la recente rottura registratasi al reality honduregno, possa evolvere in un ritorno di fiamma, tra i belli de L’isola dei famosi 2022? Nel frattempo, Estefania non sarebbe a conoscenza, molto probabilmente, del fatto che Roger abbia rivisto Beatriz Marino, la storica ex, al rientro a casa del naufrago dall’Honduras, seguito all’infortunio che il modello ha subito in Honduras. Mal che vada per Estefania, nel rapporto con Roger, la modella potrebbe decidere di dirottare su Edoardo Tavassi. Chissà. Bisognerà vedere se almeno uno tra i due maschi alpha summenzionati vorrà conquistare la Bernal dopo L’isola dei famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA