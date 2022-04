Estefania Bernal/ La storia d’amore con Roger tra alti e bassi

ESTEFANIA BERNAL, IL TRIANGOLO CON ROGER E L’EX BEATRIZ

Estefania Bernal, nella serata di giovedì 14 aprile, è al centro del triangolo con Roger e l’ex fidanzata del modello, Beatriz. Infatti i dubbi sulla storia d’amore tra i due naufraghi comincia a sollevare delle perplessità a casa e tra i naufraghi. In studio, la conduttrice Ilary Blasi presenta al pubblico Beatriz, che si dice delusa dal modello poiché prima di cominciare l’Isola dei Famosi i due si stavano ancora frequentando e ora, a distanza di poche settimane, sostiene di essersi già innamorato di un’altra ragazza. Inoltre, proprio per questo motivo, Beatriz inizia ad avere dei dubbi sulle reali intenzioni di Estefania e Roger poiché pensa che non siano sinceri l’uno con l’altra. L’ex fidanzata di Roger non è l’unica ad avere dei dubbi; infatti, anche alcuni naufraghi pensano che tra i due non ci sia tutta questa passione.

Ilary Blasi chiama in causa i due modelli che smentiscono le insinuazioni e affermano di avere dei progetti per il futuro. La conduttrice chiama in zona nomination il modello e gli chiede se è innamorato di Estefania Bernal e lui le dice che gli piace molto, ma che non è ancora innamorato. Ilary comunica a Roger che in studio è presente una persona a cui è molto legato. Roger capisce subito che si tratta di Beatriz, ferita dal suo atteggiamento. I due si confrontano, ma sembra che le loro versioni non collimino: Roger sostiene che si sono lasciati da otto mesi e che sono amici, mentre la ragazza dice una cosa diversa. Estefania, in Palapa, sta guardando tutto e, quando Roger torna, non trattiene la delusione verso di lui. La naufraga non ha intenzione di parlare con Beatriz, poiché l’unica persona con cui vuole confrontarsi è proprio Roger. Clicca qui per il video.

ESTEFANIA BERNAL E LA LIAISON CON ROGER

Nel frattempo gli altri naufraghi, che hanno assistito alla scena, hanno opinioni contrastanti: per Blind e Nicolas tra i due c’è davvero un’intesa e sta nascendo una storia d’amore, mentre per Jeremias, Estefania Bernal si è avvicinata a Roger solo per tattica di gioco e non per un reale interesse per lui. Nel corso della serata, Estefania è ancora al centro della discussione poiché, a seguito della divisione in due tribù dei naufraghi, Tiburón e Cucaracha, la modella ha infranto le regole dopo poche ore. Infatti, i due gruppi non possono interagire, ma la ragazza ha fatto diversamente. Poco dopo è arrivata la punzione: i Tiburón hanno dovuto rinunciare al fuoco per un giorno intero. La reazione di Estefania è stata però molto criticata poiché la giovane, pur scusandosi, ha preso sotto gamba la questione ridendo e scherzando sull’accaduto.

Ilary Blasi chiede delucidazioni alla ragazza circa la sua reazione e lei sostiene che ridere anche delle avversità fa parte del suo carattere e non voleva mancare di rispetto o irritare nessuno. Blind continua a non crederle e a criticare il suo modo di fare. Anche Roger critica il suo atteggiamento. Nel corso della puntata, Estefania Bernal e Guendalina si sfidano in nel duello alla prova del girarrosto, vinta dalla modella argentina. Ciò le permette di rubare un concorrente alla squadra avversaria, cedendo un componente (il più debole) della sua. Estefania sceglie Laura, che diventa un membro della tribù dei Tiburón ed Edoardo va alla Tribù Cucaracha (composta da Nik, Nicolas, Guendalina, Marco Senise, Carmen ed Edoardo), ricongiungendosi con Guendalina.











