Estefania Bernal lite con Maccarini e Roger/ Periodo difficile per la modella

Estefania Bernal ha discusso con Marco Maccarini. L’arrivo di Marco all’Isola dei Famosi non è passato inosservato. Nei giorni scorsi Estefania e Marco si erano già scontrati in merito alla gestione del fuoco fondamentale per la sopravvivenza dei vip. Estefania aveva dichiarato di non sopportare Maccarini: “E’ la seconda sciocchezza che commette…L’altro giorno stavo per cucinare il riso e lui mettendo una pietra in mezzo enorme ha quasi spento il fuoco…Adesso questa…”. Nonostante abbia poi ammesso di aver preso l’iniziativa senza consultare il gruppo, pare che il suo errore non sia passato inosservato a Estefania Bernal: “Lei mi ha infastidito di più…E insisteva…E’ stata massacrante, però quando arriva il confronto si tira indietro…”, l’affondo ‘spietato’ del naufrago arriva puntuale in diretta.

La naufraga argentina ha comunque rivelato di aver apprezzato lo sforzo del nuovo concorrente, consigliandogli però di non prendere iniziative senza prima consultare il gruppo. Estefania Bernal e Marco Maccarini si sono scontrati ancora una volta per lo stesso motivo: “Da due mesi abbiamo un problema con il fuoco. Guarda il fuoco com’è adesso”. La Bernal si riferisce probabilmente al fatto che il fuoco si sia praticamente spento. Ma Marco respinge le accuse: “Non l’ho toccato io, prima c’era il fuoco, non è un problema mio”.

I colpi di scena sull’isola honduregna più amata dagli italiani non smettono di arrivare. Tra litigi, flirt che nascono e dissapori che si vengono a creare, continuano gli intrecci narrativi che portano a risvolti spesso e volentieri anche di un certo spessore. E’ proprio quello che è accaduto ad Estefania Bernal di recente, che è stata scoperta intenta ad amoreggiare con Roger Balduino. Guendalina Tavassi, infatti, ha scoperto i due in atteggiamenti intimi, nonostante i due naufraghi non abbiano convinto pienamente il pubblico. Nel corso delle puntate, infatti, la loro eventuale storia d’amore è apparsa spesso e volentieri artefatta ed artificiale, quasi come se fosse stata montata appositamente per ottenere visibilità. Estefania Bernal, bellezza latina nominata Miss Universo nel 2016, più volte è stata accusata infatti di aver voluto creare un flirt con Roger Balduino con l’intento di apparire davanti alle telecamere. Il primo ad essersi accorto di una serie di atteggiamenti strani è stato Antonio Zequila, che ha messo la pulce nell’orecchio anche agli altri naufraghi, insinuando che Bernal e Balduino stiano creando una storia d’amore appositamente pensata per attirare l’attenzione.

Inutile negare che negli ultimi tempi tra Estefania e Roger ci sono stati molteplici litigi, di cui alcuni anche piuttosto gravi; Guendalina Tavassi, tuttavia, ha dichiarato di aver visto Estefania e Roger appartarsi dietro la scogliera, e di averli visti parlare forse con l’intento di appianare eventuali divergenze insorte durante la permanenza sull’isola. Come se ciò non bastasse, poi, ci sarebbero delle rivelazioni shock secondo le quali Roger Balduino ed Estefania Bernal abbiano passato la notte insieme in atteggiamenti piuttosto intimi. In ogni caso, è sempre fondamentale ascoltare anche le dichiarazioni delle parti coinvolte: a tal proposito Estefania Bernal insiste nel dire che Roger ha affermato di voler sostanzialmente sfruttare Estefania per poter lavorare al di fuori dell’isola honduregna, mentre Roger resta sulla difensiva. E’ importante cercare di capire dove si trovi la ragione in tutta questa faccenda; l’unico dato certo e conclamato, è che i due naufraghi stanno mantenendo un atteggiamento via via sempre più particolare e sospettoso, tanto da allertare sia gli altri concorrenti che il pubblico da casa, che ancora oggi non riesce bene a decifrare gli atteggiamenti che intercorrono tra Estefania e Roger.











