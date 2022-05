Estefania Bernal “Mi fido di Roger e delle cose che mi ha detto su di Beatriz”/ Come reagirà al 2 di picche?

Estefania Bernal a L’Isola dei Famosi 2022 sta vivendo un flirt con Roger. La modella è molto presa dal naufrago con cui sin dall’inizio di questa avventura televisiva è nata una fortissima complicità. Il loro amore però potrebbe essere compromesso dal passato sentimentale di Roger e dalla ex fidanzata Beatriz. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, la modella argentina dopo essere stata eliminata al televoto è approdata a Playa Sgamada. La prima sorpresa è stata incontrare Beatriz, la ex fidanzata di Roger giunta in Honduras per un confronto faccia a faccia. Estefania è apparsa molto sicura di sé nel confronto con la rivale deludendo così le aspettative del pubblico del reality, degli opinionisti e della stessa conduttrice.

Roger Balduino ha già dimenticato Estefania?/ “Beatriz ancora innamorata di me”

Non sono volati “coltelli” né tantomeno parole grosse, anzi la bellissima modella ha precisato: “non posso fare niente riguardo il suo passato. Lui è lo stesso da quando l’ho conosciuto, non penso che stia fingendo con me. Mi fido di lui e delle cose che mi ha detto su di Beatriz. Sono molto sicura di me stessa”.

Beatriz vs Estefania: faccia a faccia sull'Isola/ "Non sono pazza", "Chiamiamo Roger"

Estefania Bernal, lite con Licia Nunez a L’Isola dei Famosi 2022

Dopo l’incontro con Beatriz, Estefania Bernal ha incontrato Licia Nunez a Playa Sgadama. L’attrice, senza girarci troppo intorno, ha chiaramente detto di non essere felice di rivederla. Non è un segreto che tra le due non ci sia grande simpatia visto che sulla spiaggia principale le due hanno avuto una fortissima lite. “Veramente siete stati tutti delle merde. Ne parleremo. – ha urlato Licia Nunez contro la modella argentina all’Isola dei Famosi precisando – “Anche perché, soprattutto tu, Roger e Blind mi avete dato della bugiarda e poi c’è stata una clip dove avete parlato malissimo di me”.

Estefania Bernal eliminata all'Isola dei Famosi/ Bacio di Giuda a Nicolas. E Roger...

La modella si è difesa dalle accuse di Licia dicendo di averla definita bugiarda solo per aver imbrogliato durante una prova leader. La Nunez ha ribattuto: “la clip diceva, le tue parole, ‘sì, effettivamente è un’attrice, falsa‘. Sono rimasta basita. Hai detto esattamente questo. Guardami negli occhi. A me le persone che non guardano negli occhi non piacciono. Hai detto che ero falsa quando mi sono presentata, senza nemmeno conoscermi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA