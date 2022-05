Estefania Bernal “Roger e Beatriz? Non ho dubbi su lui”/ “Lei mira a fare l’Isola”

Estefania Bernal lontana da Roger e Beatriz: i timori all’Isola dei Famosi

Per uno strano scherzo del destino, Estefania Bernal ha dovuto lasciare la palapa dell’Isola dei Famosi proprio quando Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino, ha fatto il suo arrivo. Estefania è stata infatti l’eliminata della puntata e si è trasferita a Playa Sgamada, lasciando dunque il suo Roger da solo con l’ex. E nelle nuova playa, che condivide con Licia Nunez, il pensiero della Bernal vola spesso a Roger e a cosa sia accaduto con Beatriz in questi giorni.

Il daytime del 5 maggio ci svela che Estefania ne ha parlato con Licia, svelando di essere curiosa di scoprire cosa si sono detti. “Tu hai paura che stia succedendo qualcosa di là?”, le ha chiesto Licia, ma lei ha replicato: “No, però voglio vederlo, è normale. Io questo tipo di dubbio non ce l’ho. Io non dico che Beatriz stia mentendo, la storia l’ha avuta pure lei, questo è vero.”

Estefania attacca Beatriz: “Lei vuole essere una concorrente dell’Isola”

Licia Nunez, di fronte alla sicurezza di Estefania, ha però voluto metterla in allerta: “Sarà che ho qualche anno in più di te ma per esperienza non darei mai nulla per scontato. Fossi stata nella tua situazione, per dirti, io la mano sul fuoco per Roger non la metterei”. E le ha quindi fatto notare che “Beatriz è venuta qui per chiarirsi con Roger, ma non bastavano 24 ore?” “Forse diventa una concorrente ufficiale, che forse è quello che voleva lei alla fine, a me qualcosa non mi va”, ha tuonato Estefania. “Forse anche Beatriz non vuole accettare la fine della loro storia”, ha continuato Licia, ma la Bernal ha concluso dicendo di essere semplicemente “curiosa di sapere cos’è successo, se si sono chiariti”.

